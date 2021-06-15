Цены на газ в Европе выросли до рекордных за последние годы $376 за тысячу кубометров

Фьючерсные цены на природный газ (Front Month, ресурс июля) на крупнейшем европейском хабе TTF в начале недели резко выросли на 5% - до рекордных 29,3 евро за МВт-ч, наивысшего значения как минимум за 6 лет.

Согласно данным торгов, цены на газ превышали это значение один день в марте 2018 года, передает отраслевое издание ExPro.

При пересчете стоимость газа в Европе в утро 14 июня составила $376 за тысячу кубометров (без НДС) или более 12 500 грн за тыс. куб. м (с НДС).

Значительный рост цен объясняется рядом причин, основные из которых - сокращение поставок природного газа в связи с отключениями трубопроводов для плановых обследований. В частности, поставки через "Северный поток" с 13 по 25 июня сократятся примерно на 155 млн куб. м в день. В общем, в Европу будет поставлено на 2 млрд куб. м меньше газа. Кроме того, поставки российского газа через Ямал также снижены.

Трейдеры обращают внимание на то, что ООО "Оператор ГТС Украины" предложил на аукцион 15 июня традиционные 15 млн куб м гарантированных мощностей в точке "Суджа" для транзита российского газа через Украину, хотя участники рынка ожидали увеличения этих объемов.

Если "Газпром" не приобретет дополнительные мощности на июль, поставки газа в Европу будут меньше, что может привести к еще большему росту цен.

Среди других факторов, влияющих на рост цен на природный газ - высокие цены на нефть, углеродную эмиссию и уголь. Кроме того, выходной день в Китае способствует тому, что активность торговли в регионе низкая, что также влияет на цены.

Как отмечает издание, украинский рынок уже с утра отреагировал на рост цен в Европе - газ в Украине также дорожает. Вместе с тем, темпы роста цен в Украине ниже, чем в Европе. Учитывая это, разница между ценой на газ в Украине и Европе увеличивается - газ на внутреннем рынке торгуется дешевле почти на 1000 грн за тыс. куб. м или на 2,5 евро за МВт-ч.