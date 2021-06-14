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Зеркаль: Россия не поставляет те объемы газа, которые нужны Европе сейчас
09:28 14.06.2021 |
Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас для заполнения газовых хранилищ, заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль.
"Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какие они будут зимой - никто не знает", - рассказала Зеркаль в эфире телеканала "Украина 24".
По ее словам, если уже зимой 2021 года случится прерывание транзита газа через территорию Украины, то это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане цены на топливо.
"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", - пояснила Зеркаль.
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