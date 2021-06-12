Синхронизация энергосистемы Украины с ENTSO-E: Копач назвал 2023 год реалистичным сроком

2023 год - это реалистичный срок для синхронизации энергосистем Украины и Европейского Союза.

Об этом сказал директор Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач на встрече с министром энергетики Украины Германом Галущенко 11 июня, сообщает Укринформ со ссылкой на пост пресс-службы министерства в Фейсбуке.

"Господин Копач отметил, что 2023 год - это реалистичный срок синхронизации энергосистем Украины и ЕС", - отметили в Минэнерго.

Отмечается, что во время встречи Галущенко и Копач обсудили ряд вопросов по реформированию энергетического сектора Украины, в частности, ситуацию на рынке электрической энергии и интеграцию украинской энергосистемы в ENTSO-E.

Отдельно обсудили вопросы финансового состояния НЭК «Укрэнерго» и других государственных компаний.

Министр проинформировал директора Секретариата Энергетического Сообщества относительно проекта новой модели ПСО, который находится на финальной стадии доработки в Минэнерго.

Галущенко и Копач подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству для последовательного проведения реформ и декарбонизации энергетического сектора, заключили в министерстве.

Как сообщал Укринформ, в резолюции Европарламента относительно имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, принятой 11 февраля 2021 года, Европейский парламент полностью поддержал интеграцию Украины в европейские континентальные энергетические сети (ENTSO-E).

Синхронизация Объединенной энергосистемы Украины с энергосетью ENTSO-E запланирована на 2023 год.

Украина выполнила большую часть технологических шагов, необходимых для синхронизации. В 2019-2020 годах было проведено испытание систем испытания на энергоблоках ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и АЭС. Полученные данные будут использованы для проведения дополнительных исследований, предусмотренных Каталогом мероприятий Соглашения об условиях будущей синхронизации. Также на их основе будет построена общая математическая модель синхронной работы украинской и европейской энергосистем. Успешность моделирования является одной из ключевых предпосылок для тестирования работы ОЭС Украины в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме. Проведение такого теста запланировано в 2022 году.

ENTSO-E, европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии, - организация, объединившая в июле 2009 года электрические сети объединений ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA.