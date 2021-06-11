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Украина начала импортировать газ для закачки в хранилища
10:36 11.06.2021 |
Украина с начала июня импортировала 15,7 млн кубометров природного газа, весь объем идет с венгерского направления.
Об этом сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.
"Очень медленно, но уже начался импорт газа для закачки. Сейчас он составляет лишь 3 млн кубометров в сутки. Импорт с начала месяца составил 15,7 млн кубометров, причем 100% бело импортировано из Венгрии, а не со стандартного словацкого направления", - написал Макогон.
Всего с начала года было импортировано 577 млн кубометров, из них 511 млн кубометров (88%) - из Венгрии.
Ог добавил, что открытие виртуального реверса Оператором ГТС в прошлом году позволило диверсифицировать источники поставок и создать конкуренцию между ними.
Ранее, как сообщалось, Кабинет министров Украины поручил обеспечить на середину октября наличие запасов природного газа в подземных хранилищах страны в объеме не менее 17 млрд кубометров.
Ранее глава АО "Укртрансгаз", исполняющего функции Оператора ПХГ Украины, Сергей Перелома спрогнозировал, что пиковая нагрузка по закачке в хранилища в этом году придется на август-сентябрь.
Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода - с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с забитыми почти под завязку ПХГ в объеме 28,44 млрд кубометров. Из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,29 млрд кубометров.
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