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«Северный поток - 2»: США готовы вводить новые санкции
08:08 11.06.2021 |
Администрация президента США Джо Байдена будет и впредь вводить санкции против компаний и физических лиц, занимающихся деятельностью, которая подпадает под ограничения в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс вечером в среду, 10 июня, во время брифинга в Вашингтоне.
Один из присутствующих в зале журналистов отметил, что после того, как США приняли решение отказаться от введения санкций против компании Nord Stream 2 и ее генерального директора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig), на его взгляд, у правительства Германии сложилось представление о том, что строительство газопровода теперь удастся завершить без дальнейших ограничений.
Комментируя вопрос о том, соответствует ли такое представление действительности, Прайс заявил следующее: "Наша позиция не изменилась, это факт. Эта позиция состоит в том, что мы против этого газопровода, потому что, в наших глазах, он является геополитическим проектом России, который несет угрозу европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность некоторых наших тесных партнеров, включая Украину и другие страны на востоке Европы".
Цель санкций США против "Северного потока - 2"
По словам представителя Госдепа, целью санкций Вашингтона является не допустить, чтобы Россия могла использовать энергетику как средство давления на Украину или какую-то другую страну в этом регионе.
"Мы продолжим предпринимать необходимые действия против физлиц и компаний, занимающихся деятельностью, подпадающей под санкции, и демонстрировать наше неприятие этого газопровода", - добавил Нед Прайс.
При этом он указал, что дружеские отношения с Германией очень важны для США и что Вашингтон ими очень дорожит. Решение не вводить санкции против компании Nord Stream 2 и Маттиаса Варнига было связано именно с тем, что, с одной стороны, газопровод уже был готов более чем на 90 процентов, а с другой стороны - нежеланием сделать отношения с Германией "менее стабильными", указал представитель Госдепа.
Ранее в тот же день, 10 июня, компания-оператор проекта Nord Sream 2 сообщила, что 11 июня начнутся пусконаладочные работы по заполнению труб первой нитки газопровода газом.
США не стали вводить санкции против оператора газопровода
В конце мая администрация Джо Байдена ввела и тут же приостановила действие санкций против Nord Stream 2 и ее генерального директора Маттиаса Варнига. Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами". При этом Госдепартамент одобрил введение санкций в отношении четырех судов: "Балтийский исследователь", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев" и "Академик Черский". Кроме того, под ограничительные меры попали четыре компании.
США, Украина и балтийские страны активно выступают против строительства газопровода, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода. В то же время правительство Германии поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало критиков этого проекта.
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