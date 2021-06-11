Оператор «Северного потока - 2» заявил о «техническом завершении» первой нити

Участок первой нити газопровода "Северный поток - 2", прокладываемый по морскому дну, "технически завершен", сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 в четверг, 10 июня. По ее данным, секции труб, уложенные со стороны России и Германии, соединены между собой.

Пусконаладочные работы по заполнению труб газом начнутся 11 июня. А работы по укладке труб второй нити "Северного потока - 2" продолжаются, отметил оператор проекта.

США, Украина и балтийские страны активно выступают против строительства газопровода, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода. В то же время правительство Германии поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало критиков этого проекта.

США не стали вводить санкции против оператора газопровода

В конце мая администрация президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена ввела и тут же приостановила действие санкций против Nord Stream 2 и ее генерального директора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig). Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами". При этом Госдепартамент одобрил введение санкций в отношении четырех судов: "Балтийский исследователь", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев" и "Академик Черский". Кроме того, под ограничительные меры попали четыре компании.