В Норвегии разрабатывают морскую ветроэнергетическую установку нового типа

Норвежский разработчик морских ветроэнергетических установок Wind Catching Systems в сотрудничестве с компанией Aibel и Институтом энергетических технологий (IFE) работают над коммерциализацией нового решения для оффшорных ветряных электростанций, которое, как ожидается, позволит сократить землепользование на 80% и даст возможность таким электростанциям производить электричество по более низкой стоимости.

Суть нового технологического решения заключается в формировании многотурбинных парков, состоящих из ряда турбин мощностью 1 МВт, собранных в большой парус. По данным Wind Catching, один парус будет в пять раз эффективнее обычной морской ветряной турбины и сможет производить энергию для 80 000 домохозяйств.

Норвежцы планируют завершить техническую проверку своей разработки в течение 2021 года и сделать оффшорные ветровые установки нового типа конкурентоспособными уже в 2022-2023 гг.

Срок службы ветропарков составит 50 лет при более экономичном обслуживании по сравнению с существующими решениями для морских ветроэнергетических установок.

Разработчики надеются, что их технология найдет применение в Северном море, на западном побережье США и в Азии.