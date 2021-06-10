Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами в ПХГ не меньше 17 млрд куб. м

Кабинет министров Украины поручил обеспечить на середину октября наличие запасов природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) страны в объеме не менее 17 млрд куб. м.

Согласно утвержденному распоряжением КМУ 586-р от 9 июня 2021 года плану мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов, ответственными за накопление запасов назначены ООО "Оператор ГТС Украины", Министерство энергетики и Министерство экономики, а также НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз" – по согласию.

По оперативным данным "Укртрансгаза", на 9 июня 2021 года в ПХГ Украины накоплено 15,79 млрд куб. м природного газа, а среднесуточная закачка в июне составляет около 16,5 млн куб. м при отсутствии импорта, за счет внутренней добычи.

Таким образом, даже текущая июньская среднесуточная закачка на протяжении оставшихся до 15 октября 127 дней позволит выполнить поставленную правительством задачу по наполнению ПХГ Украины. Такая планка от КМУ не потребует от ОГТСУ и НАК осуществления значительных вложений для импорта газа.

Ранее глава АО "Укртрансгаз", исполняющего функции Оператора ПХГ Украины, Сергей Перелома спрогнозировал, что пиковая нагрузка по закачке в хранилища в этом году придется на август-сентябрь.

Как сообщалось, Украина в минувший отопительный сезон использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с забитыми почти под завязку ПХГ в объеме 28,443 млрд куб. м.

Из отопительного сезона 2020/2021 годов Украина вышла с запасами 15,291 млрд куб. м (29 апреля), сезона 2019/2020 гг. – 15,784 млрд куб. м (26 марта), сезона 2018/2019 гг. – 8,745 млрд куб. м (4 апреля), сезона 2018/2019 гг. – 7,435 млрд куб. м (8 апреля), сезона 2017/2018 гг. – 8,1 млрд куб. м (22 марта), сезона 2016/2017 гг. – 8,438 млрд куб. м (6 апреля).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).