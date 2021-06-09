Госгеонедр выдала «Нафтогазу» еще 4 разрешения на добычу газа на шельфе

Глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах подписал приказ о выдаче НАК "Нафтогаз Украины" четырех специальных разрешений на пользование недрами месторождения "Дельфин" на морском шельфе разведку и добычу газа и нефти на шельфе Черного моря.

Соответствующий приказ №412 от 31 мая обнародован на сайте Госгеонедр, обратили внимание Наші гроші.

Спецразрешения будут предоставлены без проведения аукционов сроком на 30 лет для проведения геологоразведочных работ и добычи газа на площадях "Дельфин-2", "Дельфин-5", "Дельфин-6" и "Дельфин-9".

Как сообщалось, 30 декабря 2020 года Госгеонедр предоставила "Нафтогазу" без проведения аукциона 20 спецразрешений на геологическое изучение с дальнейшей добычей углеводородов на площадях "Скифская" и "Дельфин" на шельфе Черного моря. Тогда в списке спецразрешений отсутствовали вышеупомянутые четыре площади "Дельфина".

Также в декабре прошлого года Госгеонедр дополнительно выдала "Нафтогазу" еще девять специальных разрешений для работы на Скифской площади. Таким образом, в настоящее время известно о 33 спецразрешениях для госкомпании для добычи на морском шельфе.

В феврале НАК "Нафтогаз Украины" подписал меморандум с румынской компанией OMV Petrom о сотрудничестве при реализации совместных проектов по разведке и добыче газа в Украине, в том числе в украинской части акватории Черного моря.

В марте "Нафтогаз" подписал меморандум о взаимопонимании для возможной геологической разведки углеводородов в украинской части Черного моря с израильской Naphtha Petroleum Corp.

Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров разрешил передать НАК "Нафтогаз Украины" спецразрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без проведения аукциона. Ранее обсуждались различные варианты привлечения инвесторов к разработке шельфа и даже был проведен конкурс на один из участков, но его результаты отменили.

В "Нафтогазе" заявили о готовности начать исследования на шельфе в кратчайшие сроки, оценив инвестиции в первый год работы на шельфе в $40 млн.

В то же время глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев отмечал, что для работы в рамках освоения шельфа Черного моря НАК предстоит найти пути минимизации рисков, связанных с влиянием присутствия Черноморского флота Российской Федерации.

Согласно различным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, что может обеспечить Украину дополнительной добычей 10 млрд куб. м природного газа в год.