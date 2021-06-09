Госгеонедр выдала «Нафтогазу» еще 4 разрешения на добычу газа на шельфе

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Госгеонедр выдала «Нафтогазу» еще 4 разрешения на добычу газа на шельфе

08:43 09.06.2021 |

Новости ТЭК

 

Глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах подписал приказ о выдаче НАК "Нафтогаз Украины" четырех специальных разрешений на пользование недрами месторождения "Дельфин" на морском шельфе разведку и добычу газа и нефти на шельфе Черного моря.

Соответствующий приказ №412 от 31 мая обнародован на сайте Госгеонедр, обратили внимание Наші гроші.

Спецразрешения будут предоставлены без проведения аукционов сроком на 30 лет для проведения геологоразведочных работ и добычи газа на площадях "Дельфин-2", "Дельфин-5", "Дельфин-6" и "Дельфин-9".

Как сообщалось, 30 декабря 2020 года Госгеонедр предоставила "Нафтогазу" без проведения аукциона 20 спецразрешений на геологическое изучение с дальнейшей добычей углеводородов на площадях "Скифская" и "Дельфин" на шельфе Черного моря. Тогда в списке спецразрешений отсутствовали вышеупомянутые четыре площади "Дельфина".

Также в декабре прошлого года Госгеонедр дополнительно выдала "Нафтогазу" еще девять специальных разрешений для работы на Скифской площади. Таким образом, в настоящее время известно о 33 спецразрешениях для госкомпании для добычи на морском шельфе.

В феврале НАК "Нафтогаз Украины" подписал меморандум с румынской компанией OMV Petrom о сотрудничестве при реализации совместных проектов по разведке и добыче газа в Украине, в том числе в украинской части акватории Черного моря.

В марте "Нафтогаз" подписал меморандум о взаимопонимании для возможной геологической разведки углеводородов в украинской части Черного моря с израильской Naphtha Petroleum Corp.

Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров разрешил передать НАК "Нафтогаз Украины" спецразрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без проведения аукциона. Ранее обсуждались различные варианты привлечения инвесторов к разработке шельфа и даже был проведен конкурс на один из участков, но его результаты отменили.

В "Нафтогазе" заявили о готовности начать исследования на шельфе в кратчайшие сроки, оценив инвестиции в первый год работы на шельфе в $40 млн.

В то же время глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев отмечал, что для работы в рамках освоения шельфа Черного моря НАК предстоит найти пути минимизации рисков, связанных с влиянием присутствия Черноморского флота Российской Федерации.

Согласно различным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, что может обеспечить Украину дополнительной добычей 10 млрд куб. м природного газа в год.

По материалам: БизнесЦензор
 

ПО РУБРИКАМ

10:02 Goldman Sachs: хедж-фонды охладели к биткоину

09:53 Glassnode: активность в сетях биткоина и Ethereum упала до отметок 2018 года

09:44 Инвесторы вывели с биткоин-бирж 22 500 BTC на фоне снижения цены

09:38 Киты нарастили позиции на фоне коррекции биткоина

09:07 Цена на золото слабо меняется 9 июня в ожидании данных об инфляции в США

08:41 Доллар слабо колеблется к евро и иене 9 июня в ожидании данных по инфляции в США

07:58 Биржи АТР 9 июня в основном снижаются

07:54 Основные фондовые индексы США 8 июня закрылись разнонаправленно

08.06 Доллар обвалили на межбанке 8 июня из-за рекордной продажи ОВГЗ

08.06 Минфин на аукционах предложил новые 5-летние ОВГЗ, суммарный спрос вырос в 2,6 раза

08.06 Депозитные ставки для физлиц 8.06.21

08.06 Бывший глава «Приватбанка» Дубилет пытается отменить свой розыск через суд

08.06 НБУ согласовал Герхарда Бьоша на пост главы ПриватБанка

08.06 НБУ в мае рассмотрел 420 запросов небанковских финучреждений на регистрацию и лицензирование

08.06 Евро дешевеет к доллару 8 июня после публикации статданных по Германии

• дальше…

08:59 Введение единого налога для IT-компаний не заставит технологических гигантов покинуть Ирландию

08:50 Всемирный банк прогнозирует рост мирового ВВП на 5,6% в 2021г

08:31 Генассамблея ООН приняла декларацию по искоренению СПИДа к 2030 году

08:27 Сенат США одобрил законопроект по повышению конкурентоспособности с Китаем

08:21 Блинкен: Берлин работает с Вашингтоном над проблемами "Северного потока - 2"

08.06 Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

08.06 Совбез ООН поддержал кандидатуру нынешнего генсека ООН на второй срок

08.06 Суд по делу МН17: впервые озвучены показания свидетелей пуска ракеты по «Боингу»

08.06 Сумма поданных к России исков в международных арбитражах достигла $100 миллиардов

08.06 В Китае разработали руководящие принципы по внедрению блокчейна

08.06 Госсекретарь США считает завершение построения «Северного потока-2» свершившимся фактом

08.06 В этом году Китай рассчитывает совершить не менее 40 космических пусков

08.06 США вернули Colonial Pipeline большую часть выкупа, уплаченного хакерам

07.06 В ЕС назвали главные условия перечисления 600 млн евро помощи для Украины

07.06 Лукашенко объявил государственным праздником день вторжения СССР в Польшу

• дальше…

07.06 Украина переходит на Е-больничные – Ляшко

03.06 Ассоциация Аюрведа–Йога объявила о проведении всеукраинского видео чемпионата по йоге

03.06 С сентября в Украину начнет летать немецкий лоукостер Eurowings

31.05 Украина ослабит карантинные ограничения на летний период

26.05 Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль

26.05 Всем украинцам не стоит рассчитывать на предусмотренные законом 2 га земли - Лещенко

25.05 Сервис велопроката Bikenow запустил в Киеве прокат электросамокатов

24.05 Минцифры пообещало запустить паспорта вакцинации с 1 июля

19.05 Кондиционер, GPS, форма для водителей: Киев вводит жесткие требования к перевозчикам

19.05 Квартиры снимают с продажи. Из-за чего в Киеве стало сложнее купить жилье

18.05 Обыски у Кличко: Судьба Киева снова находится в руках людей Черновецкого

18.05 Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

14.05 Киев будут застраивать без генплана до 2024 года

14.05 Украинцы оформили 16 миллионов биометрических паспортов

14.05 Власти Киева отдадут часть территории городской больницы под строительство частной клиники

• дальше…

09:13 «Речь может пойти о физической ликвидации»: От чего на самом деле охраняют Зеленского

08.06 Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

08.06 С влиянием пандемии связывают экономическую ситуацию 8% украинцев - КМИС

08.06 Союз с Кличко и «Братья по оружию». Какие контрудары по Зеленскому готовит Порошенко

08.06 Суд по делу МН17: впервые озвучены показания свидетелей пуска ракеты по «Боингу»

08.06 «Судебная реформа будет обречена»: в «Венецианке» жестко раскритиковали планы ВР

08.06 Венецианка не поддержала принятые ВР изменения в закон о недостоверном декларировании

08.06 Зеленского на президентских выборах готов поддержать каждый пятый украинец – опрос КМИС

08.06 «Слуга народа», «Евросолидарность», «ОПЗЖ» и «Батькивщина» лидируют в рейтинге партий – опрос КМИС

08.06 Плохой «слуга»: Лишат ли мятежных политиков статуса депутата

07.06 Угроза для Банковой. Будут ли у Зеленского отменять конкурс на руководителя САП

07.06 В ЕС назвали главные условия перечисления 600 млн евро помощи для Украины

07.06 Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом

07.06 Безгранично удивлен и немного разочарован: Чем грозят Украине «смелые» интервью Зеленского

07.06 Послы G7 приветствуют проект реформы СБУ: призывают Раду принять его

• дальше…

08:59 Введение единого налога для IT-компаний не заставит технологических гигантов покинуть Ирландию

08:27 Сенат США одобрил законопроект по повышению конкурентоспособности с Китаем

08.06 Apple ведёт переговоры с CATL и BYD по поводу аккумуляторных батарей для своего электромобиля

08.06 Apple добавила веб-расширения для Safari на iPad и iPhone

08.06 Найдено самое дорогое парковочное место в мире

08.06 Беспилотник впервые успешно дозаправил самолёт прямо в воздухе

08.06 Более 70% продаж смартфонов в мире приходится всего на пять компаний

08.06 Сервис Apple Music запустил lossless-формат и функцию пространственного звука

08.06 США вернули Colonial Pipeline большую часть выкупа, уплаченного хакерам

08.06 Apple представила подписку iCloud+ с фирменным VPN, возможность скрыть почту и другими функциями

08.06 К концу года Apple Siri появится в устройствах сторонних производителей

08.06 Fiat полностью выведет из модельного ряда автомобили с моторами внутреннего сгорания к 2030 году

07.06 Игровой потоковый сервис Google Stadia станет доступен на Android TV с 23 июня

07.06 Google, Amazon и Facebook поддержали единый налог для IT-компаний, предложенный странами G7

07.06 2 % самых популярных приложений для iOS оказались вредоносным ПО

• дальше…

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно