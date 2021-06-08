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Украина может вернуться к идее консорциума по управлению ГТС – советник министра
14:20 08.06.2021 |
Украина может вернуться к идее привлечения европейских и американских компаний к управлению своей газотранспортной системой (ГТС), такое мнение высказала советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире ICTV.
"Это может быть та же идея, которая была в 2019 году по совместному консорциуму с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы", - цитирует ее пресс-служба министерства.
По словам Зеркаль, такой шаг поспособствует снятию экспортной монополии Газпрома на продажу газа, поскольку европейские потребители получат доступ к ГТС, решая какой маршрут поставки газа для них выгоднее.
"Это геополитическая проблема и она должна решаться на геополитическом уровне с применением механизмов, присущих геополитике. "Северный поток-2" стал камнем преткновения для всей Европы и для трансатлантических отношений. Это уже не только вопрос Украины. Эта газовая труба стала вопросом и предметом международных переговоров на высшем уровне", - отметила Зеркаль.
Она напомнила, что с помощью партнеров Украины в Европейском союзе уже удалось внести изменения в Третьею газовую директиву ЕС, предусматривающую ее применение к "Северному потоку-2".
"Очень важно, чтобы она была применена в полном объеме. Потому что это даст возможность сбалансировать рыночные отношения, если "Северный поток-2" будет все же достроен, сертифицирован, и запущен", - сказал она.
По ее словам, у ЕС есть инструментарий, который может обезопасить Украину от применения "Северного потока-2" в полном объеме, оставив украинскую ГТС без транзита.
"Но для этого надо работать с Европейской комиссией, а также с другими странами, которые также не заинтересованы в том, чтобы ПП-2 был запущен", - резюмировала Зеркаль.
Как сообщалось, весной 2019 года НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской ГТС. В рабочую группу вошли GRTgaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Fluxys S.A. (Бельгия).
Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе – 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.
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