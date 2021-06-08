Финансовые новости
- |
- 08.06.21
- |
- 00:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Газпром отказывается увеличивать транспортировки газа в ЕС через Украину
23:25 07.06.2021 |
Открытое акционерное общество «Газпром» отказалось увеличивать транспортировки газа в ЕС через Украину, что привело к скачку цен на европейских газовых хабах.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе ООО "Оператор ГТС".
Отмечается, что в мае 2021 года был проведен аукцион по распределению дополнительных объемов прерывистой мощности на всех точках межгосударственного соединения, в частности, на границе Украины - РФ - точке Суджа. После того, как на нем была распределена вся предложенная мощность объемом 15 млн кубометров в сутки на гарантированной основе, ОГТСУ предложил дополнительные мощности объемом 63,7 млн кубометров в сутки.
Правда, как и на аналогичном аукционе в конце апреля, российская сторона проигнорировала предложение.
Такой результат и отсутствие дополнительных объемов транзита повлияли на цены на европейских хабах - они подскочили до 333 долл. за 1 тыс. кубометров, отметили в ОГТСУ.
«Несмотря на высокие цены на газ в ЕС, Газпром не воспользовался возможностью увеличить транспортировку газа в ЕС через Украину, как это предусмотрено существующим транзитным соглашением, хотя это позволило бы дополнительно поставить в Европу 2 млрд куб. м в июне, что ускорило бы заполнение европейских газовых хранилищ. Это еще раз свидетельствует об уязвимости конъюнктуры на европейском рынке из-за монополизации экспорта газа только одной компанией», - прокомментировал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.
Как сообщал Укринформ, по данным ОГТСУ, в мае 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 3,85 млрд кубометров. По сравнению с апрелем объем транзита увеличился почти на 4%. Среднесуточный транзит составил 124 млн кубометров.
Транзитное соглашение между НАК «Нафтогаз України» и российским ОАО «Газпром» заключено в конце 2019 года на срок пять лет. Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021 - 2024 годах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом
|Безгранично удивлен и немного разочарован: Чем грозят Украине «смелые» интервью Зеленского
|Белый дом отказался от идеи приглашать Зеленского из-за «Нафтогаза» - Axios
|Зеленский намерен вынести закон об олигархах на референдум, если Рада его не поддержит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Газпром отказывается увеличивать транспортировки газа в ЕС через Украину
|Из Таможенной службы уволился руководитель направления цифровизации
|Две трети территории Украины расположены в зоне рискованного земледелия, – Лещенко
|Дефицита А-95 в июне не ожидается
|Майский импорт дизтоплива ожидаемо сократился
|К 2050 году синтетическое топливо может вытеснить нефтяное
Это интересно
|Страховщики пересматривают свои политики страхования киберрисков
|Microsoft начала автоматически обновлять ПК до самой свежей версии Windows 10
|Корабль SpaceX Dragon успешно пристыковался к МКС
|Xiaomi представила 200-ваттную проводную и 120-ваттную беспроводную зарядки
|Стив Возняк проиграл суд YouTube о дипфейковом видео
|В Китае создали гигантскую нейтросеть
|Глава NVIDIA заявил, что графика GeForce не появится в смартфонах в ближайшее время — для этого сегмента есть сервис GeForce NOW