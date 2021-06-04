Финансовые новости
- |
- 04.06.21
- |
- 18:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕБА: Отмена нулевой ставки акциза на э/э из ВИЭ приведет к дополнительным расходам в 1,63 млрд грн в год
17:30 04.06.2021 |
Инициатива введения акциза на продажу электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), как это предлагает правительственный законопроект №5600, приведет к дополнительным расходам ее производителей в 1,63 млрд грн в год, сообщила Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА).
"По предварительным подсчетам, введение акциза приведет к дополнительным расходам производителей э/э из ВИЭ в размере 1,63 млрд грн ежегодно", – указала ЕБА в релизе в пятницу.
Ассоциация выразила обеспокоенность относительно такой инициативы, поскольку введение дополнительных налогов на такую электроэнергию приведет к невыполнению закрепленных Кабинетом министров с участниками рынка договоренностей.
К тому же изменения налогового законодательства, согласно принципу стабильности такого законодательства, не должны приниматься позже, чем за шесть месяцев до нового бюджетного периода. А большинство норм законопроект предлагает сделать действующими с 1 июля этого года.
"Поэтому предлагаем указать срок вступления в силу с 1 января 2022 года", – отметила ЕБА.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины 2 июня зарегистрировал в парламенте так называемый "ресурсный" законопроект (№5600) с поправками в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений.
Документ, в частности, предусматривает исключение электроэнергии ВИЭ и когенерационных установок из группы товаров, на которые не распространяется акциз, что приведет к введению акцизного налога на "зеленую" э/э на уровне 3,2%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Алексей Голобуцкий: Зеленский считает, что мэры — это президентская вертикаль
|Коломойский заявил, что продавать ни один свой актив он «под дулом пистолета не собирается»
|Доллар медленнее дешевеет на межбанке из-за вывода дивидендов, но выплаты зарплат могут его подтолкнуть
|Закон об олигархах. Почему он не страшен Ахметову, Коломойскому, Пинчуку и Фирташу
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ЕБА обеспокоена предложением Кабмина установить ограничения на перенесение убытков прошлых периодов в «ресурсном» законопроекте
|ЕБА: Отмена нулевой ставки акциза на э/э из ВИЭ приведет к дополнительным расходам в 1,63 млрд грн в год
|Украина вошла в лето с относительно высокими запасами газа в ПХГ
|Стоимость сжиженного газа в оптовом сегменте украинского рынка прекратила падение и стабилизировалась
|Министр финансов об отсутствии транша МВФ: «выживем и так»
|Кабмин предлагает Раде обложить акцизом электроэнергию, произведенную из ВИЭ
|Цены на бензин и дизельное топливо 4 июня прекратили рост
Это интересно
|BMW раскрыла характеристики и цены электрического i4
|Австралийские издатели подписали соглашение о лицензировании новостного контента с Facebook и Google
|BMW раскрыла характеристики электрического кроссовера iX xDrive50 — более 500 л.с. и запас хода на 480 км
|Подключение жителей Германии к спутниковому интернету Starlink профинансирует государство
|Micron запустила массовое производство памяти DDR4 и LPDDR4x по самому передовому техпроцессу 1α и готовится к выпуску DDR5
|Владельца биткоин-банкоматов в Калифорнии приговорили к двум годам тюрьмы
|Самый мощный флагманский смартфон и самый быстрый среднебюджетный у Xiaomi. Появился свежий рейтинг AnTuTu