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Украина вошла в лето с относительно высокими запасами газа в ПХГ
16:49 04.06.2021 |
В начале июня 2021 года запас природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) составляет 15,5 млрд куб. м. Это на 13% меньше прошлогодних показателей, однако на 22% выше, чем в среднем на эту дату в течение последних пяти лет.
Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".
По данным пресс-службы, с начала сезона закачки, в течение мая 2021 года, в подземные газохранилища Украины поступило 0,33 млрд куб. м природного газа. Это в четыре раза меньше по сравнению с маем 2020 года.
"Обычно объем ежемесячной закачки газа в украинские ПХГ в начале сезона относительно низкий. Преимущественно пиковые нагрузки наблюдаются в августе-сентябре, ближе к началу отопительного сезона. Кроме того, в этом году сезон закачки начался на 50 дней позже, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
По состоянию на 1 июня 2021 года иностранные трейдеры хранят в режиме "таможенный склад" 4,4 млрд куб. м газа. Это в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Мы начали сезон закачки в украинские ПХГ в невысоком темпе. В мае цены на газ достигали рекордных показателей, и газовые трейдеры "держат паузу" в ожидании лучших ценовых предложений для создания запасов", - отметил врио генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.
Напомним, максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа.
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