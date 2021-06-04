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Кабмин предлагает Раде обложить акцизом электроэнергию, произведенную из ВИЭ
15:32 04.06.2021 |
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде обложить акцизом электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Соответствующий законопроект № 5600 зарегистрирован на сайте Рады 2 июня, передают Українськi Новини.
Согласно сравнительно таблице, Кабмин предлагает Раде отменить льготу по акцизному налогу для плательщиков, осуществляющих поставку электроэнергии (когенерационной и/или из ВИЭ).
Также согласно презентации Министерства финансов, отмена данной льготы позволит направлять в государственный бюджет 2,1 млрд гривен в год.
При этом размер акцизного налога в тексте законопроекта не указан.
Как сообщали Українські Новини, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" рассматривает возможность выпуска "зеленых еврооблигаций" для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
Кроме того, Кабмин планирует поднять стоимость киловатта для бытового потребителя с 1 июля. Действующий тариф - 1,68 гривны за киловатт-час будет действовать только до конца июня.
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