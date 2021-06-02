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Цена газа для клиентов ППН в июне увеличилась на 21% − до 11,59 грн/куб. м
16:49 02.06.2021 |
В июне цена газа для клиентов поставщика "последней надежды" (ППН) в лице ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" составит 11,59 грн/куб. м с НДС, что на 21% выше цены в мае (9,57 грн/куб. м), передает Энергореформа.
"По состоянию на конец мая 2021 года ГК "Нафтогаз Украины" как ППН обслуживало более 500 тысяч домохозяйств", - следует из пресс-релиза компании.
Как отметили в "Нафтогазе", ГК самостоятельно не устанавливает цену для клиентов ППН.
"Цена на газ в рамках тарифного плана "Надежный" поставщика "последней надежды" рассчитывается на ежемесячной основе по специальной формуле, которая была разработана в рамках Порядка проведения конкурса по определению ППН, утвержденного постановлением Кабинета министров №809 от 30 сентября 2015 года", - пояснили в компании.
При этом формула цены для клиентов ППН учитывает определенные риски для поставщика, фактические цены природного газа на европейских газовых хабах, текущий обменный курс гривни к евро и ряд других актуальных рыночных факторов.
"Клиенты ППН в дальнейшем должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодную цену на газ (...) Например, подав заявку и заключив договор с ГК "Нафтогаз Украины", клиенты ППН получат на 30% выгоднее цену на газ", - констатировали в "Нафтогазе".
По состоянию на конец мая ГК "Нафтогаз Украины" обслуживала 13% рынка - 1,5 млн домохозяйств, включая клиентов ППН.
Как сообщала Энергореформа, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установило годовой тариф для населения "фиксированный" на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года в размере 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки).
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