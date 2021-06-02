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Санкции США по «Северному потоку-2» еще могут возобновиться - Зеркаль
07:56 02.06.2021 |
Бывшая заместитель главы МИД и экс-советница председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль считает, что США поставили "на паузу" санкции по "Северному потоку-2" и не исключает возможности их возобновления.
Такое мнение она высказала в видеоинтервью "Европейской правде".
"Я думаю, что они (США - Ред.) санкции не вычеркнули. Сняли санкции временно как возможность применения к консорциуму и к председателю этого консорциума. Это не значит, что их нельзя восстановить в любой момент", - сказала Зеркаль.
В то же время Зеркаль отметила, что в Германии нет инструментов для введения моратория на "Северный поток-2". Она убеждена, что санкции США являются единственным инструментом, способным остановить достройку "Северного потока-2".
"Потенциально даже "Газпром" может попасть под санкции", - отметила Зеркаль, объяснив, что США могут ударить по финансированию, кредитным линиям и возможности получения дополнительных выходов на биржу для российского монополиста.
Зеркаль считает, что решить судьбу "Северного потока-2" могут будущие встречи президента США с президентами Украины и России.
Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.
Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнице строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также - нежеланием навредить отношениям с Европой.
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