Финансовые новости
- |
- 02.06.21
- |
- 01:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеркаль стала советницей министра энергетики
23:26 01.06.2021 |
Экс-советник главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль стала советницей министра энергетики Германа Галущенко.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.
1 июня министр Галущенко и еврокомиссар Кадри Симсон обсудили выполнение плана реализации Меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству между Украиной и ЕС и Соглашения об ассоциации.
"Стороны уделили внимание вопросу газопровода "Северный поток-2". Еврокомиссар Кадри Симсон подтвердила, что позиция европейской стороны неизменна в этом вопросе: "Северный поток-2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с украинской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, советник министра Елена Зеркаль.
"С этой недели буду иметь совещательный голос в министерстве энергетики. Рада, что к рулю министерства пришли люди, готовые обсуждать сложные проблемы и решения, которые предусматривают кропотливую работу. Окно возможностей для Украины стремительно закрывается, я буду стараться это донести на всех возможных уровнях", - написала Зеркаль в Facebook.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Лето началось с укрепления гривни на межбанке, но на нее могут давить долговые выплаты Украины
ТОП-НОВОСТИ
|План «Б» для Байдена. Почему Зеленский уже не хочет в НАТО и Евросоюз
|Без следствия и изоляторов: что изменили и оставили в проекте реформы СБУ
|Сравнивать с худшим: Правда ли, что украинская экономика выходит из кризиса
|На межбанке 31 мая ощущалась минимальная активность из-за выходного в США, где сегодня был День поминовения
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|История бренда «Бриджстоун»
В РУБРИКЕ
|Минфин перед крупными выплат увеличил продажу долларовых ОВГЗ до $359 млн, на гривневых аукционах без перемен
|Зеркаль стала советницей министра энергетики
|В КШЭ рассказали об исследовании за 1,7 млн грн для Укроборонпрома
|Рада отложила пошлину и НДС на ввоз самолетов иностранного производства
|Укрзализныця вышла на докризисные показатели грузовых перевозок
|«ДТЭК» рассматривает возможность расширения нефтегазового бизнеса
Это интересно
|Илон Маск объявил о строительстве океанского космодрома Deimos
|Мобильный Google Chrome научился работать со скриншотами
|Google признала в суде, что пользователям практически невозможно скрыть данные о местоположении
|Китайский корабль стыковался с будущей орбитальной станцией
|Илон Маск впервые показал новый космический корабль Starship SN16
|Камеру в салоне Tesla научили следить за водителями
|Испанку посадили в тюрьму на шесть месяцев за использование пиратских копий Windows и Office