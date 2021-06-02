Экс-советник главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль стала советницей министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

1 июня министр Галущенко и еврокомиссар Кадри Симсон обсудили выполнение плана реализации Меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству между Украиной и ЕС и Соглашения об ассоциации.

"Стороны уделили внимание вопросу газопровода "Северный поток-2". Еврокомиссар Кадри Симсон подтвердила, что позиция европейской стороны неизменна в этом вопросе: "Северный поток-2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с украинской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, советник министра Елена Зеркаль.

"С этой недели буду иметь совещательный голос в министерстве энергетики. Рада, что к рулю министерства пришли люди, готовые обсуждать сложные проблемы и решения, которые предусматривают кропотливую работу. Окно возможностей для Украины стремительно закрывается, я буду стараться это донести на всех возможных уровнях", - написала Зеркаль в Facebook.