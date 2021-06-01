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Тепловики настаивают на коррективах в договор о поставках газа для ТКЭ
22:49 31.05.2021 |
Межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения «Укртеплокоммунэнерго» настаивает на учете замечаний к примерному договору на поставку природного газа от ООО «Нафтогаз Трейдинг».
Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации, который есть в распоряжении Укринформа.
"Сегодня, 31 мая 2021 года, Межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения «Укртеплокоммунэнерго» подготовила и направила обращение заместителю Руководителя Офиса Президента Украины, Минрегиону и Ассоциации городов Украины по поводу невыполнения НАК «Нафтогаз Украины» поручений Президента, разработанных на совещании 21 мая 2021 года. В частности, о несоответствии поручению условий договора о поставках природного газа", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что примерный договор поставки природного газа для производства тепловой энергии от ООО «Нафтогаз Трейдинг» предприятия ТКЭ получили 29 мая 2021 года.
"Условия договора полностью противоречат поручению Президента. В частности, договором предусмотрена цена газа на производство тепловой энергии на уровне 7 583,89 грн с НДС и транспортировкой, вместо 7400 грн - как предусмотрено поручением. При этом предусмотрена предоплата стоимости потребленного газа и, соответственно, штрафные санкции за нарушение сроков ее проведения. Также договором предусмотрено бесспорное списание банком средств со счетов предприятий без их согласия в случае возникновения задолженности за потребленный природный газ, для чего ТКЭ должно заключить соответствующий договор с банком", - отметили в Ассоциации.
Здесь считают, что "эти требования носят дискриминационный и противоправный характер, что в результате снова приведет к возникновению значительной задолженности за потребленный природный газ и значительным суммам штрафных санкций, источников покрытия которых нет".
В Ассоциации указывают на необходимость учесть в договоре с ООО «Нафтогаз Трейдинг» "все предложения и замечания к нему, разработанные совместно Ассоциацией «Укртеплокоммунэнерго» и Ассоциацией городов Украины".
Протокол разногласий к договору поставки природного газа ООО «Нафтогаз Трейдинг» направлен в Офис Президента Украины, Минрегиону и Ассоциации городов Украины, подытожили в Укртеплокоммунэнерго.
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