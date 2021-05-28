Министр энергетики США поддерживает санкции против «Северного потока-2»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Министр энергетики США поддерживает санкции против «Северного потока-2»

07:55 28.05.2021 |

Новости ТЭК, Мир

 

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм дистанцировалась от решения администрации президента Джо Байдена вывести из-под санкций компанию-оператора трубопровода "Северный поток-2", заявив, что она не принимала участие в этом решении. Она также раскритиковала российский газ как "неэкологичный".

"Я не участвовала в этих обсуждениях относительно санкций", - сказала Грэнхолм на слушаниях в конгрессе на вопрос о том, почему администрация приняла именно такое решение.

По ее словам, она по-прежнему против строительства трубопровода по целому ряду причин.

"Одна из причин, по которой этот трубопровод очень опасен, - это то, что он транспортирует самый "грязный" на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата", - заявила Грэнхолм.

"Очевидно, этот вопрос о санкциях против трубопровода нужно было поднять на намного более ранней стадии его строительства. Это хороший урок на будущее. Мы должны были остановить его до того, как он был построен, а не после", - добавила Грэнхолм.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.

"Одна из причин, по которой этот трубопровод очень опасен, - это то, что он транспортирует самый "грязный" на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата", - заявила Грэнхолм.

"Очевидно, этот вопрос о санкциях против трубопровода нужно было поднять на намного более ранней стадии его строительства. Это хороший урок на будущее. Мы должны были остановить его до того, как он был построен, а не после", - добавила Грэнхолм.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

08:40 Фондовые биржи Азии растут 28 мая на новостях из США

08:34 Chainalysis: биткоин-киты воспользовались падением рынка, чтобы нарастить позиции

08:22 PayPal разрешит вывод криптовалют на сторонние кошельки

07:46 Фондовые индексы США выросли 27 мая после данных по безработице

27.05 Торговля на межбанке 27 мая шла волнами, но общий объем сделок снова получился небольшим

27.05 Главой правления ПриватБанка назначен бывший первый замглавы правления Райффайзен банка Аваль Герхард Бьош

27.05 Депозитные ставки для физлиц 27.05.21

27.05 Доллар 27 мая торгуется разнонаправленно к евро и иене

27.05 Справочный курс гривны 27 мая повышен на 0,78 коп до 27,5278 грн/$1

27.05 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 26.05.21

27.05 Биржи Азии 27 мая закрылись разнонаправленно на опасениях по монетарной политике

27.05 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.05.21

27.05 Остаток средств на корсчетах банков 27.05.21

27.05 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 26.05.2021

27.05 Майнеры бегут из Китая в США и Канаду

• дальше…

08:44 Нефть дорожает 28 мая на перспективах увеличения спроса

07:55 Министр энергетики США поддерживает санкции против «Северного потока-2»

27.05 Кабмин отложил на месяц изменение спецобязательств на рынке электроэнергии

27.05 Экспорт промежуточных продуктов нефтепереработки вырос в два раза

27.05 Цены на бензин 27 мая возобновили рост

27.05 АМПУ планирует привлечь кредиты для крупных проектов в портовой отрасли

27.05 Госгеонедр объявила о начале внеплановых проверок «спящих» лицензий на добычу газа

27.05 Законопроект «Об олигархах»: основные положения vs главные ожидания

27.05 Кабмин предоставил Укравтодору госгарантии на 10 млрд гривен для кредитов на ремонт дорог

27.05 Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

• дальше…

08:49 Евросоюз не признает итоги президентских выборов в Сирии

07:55 Министр энергетики США поддерживает санкции против «Северного потока-2»

27.05 Санкции ЕС против Беларуси могут касаться калия, нефти и финансовых трансакций

27.05 Китай использует ИИ для анализа эмоций уйгурских заключенных

27.05 Новая прокуратура ЕС по борьбе с коррупцией начнет работать 1 июня

27.05 Азербайджан взял в плен шесть армянских военнослужащих

27.05 Япония заинтересовалась ядерными микрореакторами, создавать которые поможет компания из США

27.05 В ОАЭ объявлены гигантские проекты по производству «зеленого» и «синего» аммиака

27.05 ЕС сожалеет об отказе Швейцарии от работы над рамочным соглашением

27.05 Правительство Германии отвергло идею сопредседателя «Зеленых» по оружию для Украины

26.05 Исследование: Иран обходит санкции с помощью майнинга биткоина

26.05 В морду Путину: Почему одна из главных партий Германии поддерживает Украину

26.05 Макрон требует нового подхода Евросоюза к России и Беларуси

26.05 «Северный поток - 2»: Байден объяснил причину отказа от санкций

25.05 Кремль сообщил о встрече Путина и Байдена 16 июня

• дальше…

26.05 Запуск цифровых COVID-сертификатов запланирован на начало июля - Шмыгаль

26.05 Всем украинцам не стоит рассчитывать на предусмотренные законом 2 га земли - Лещенко

25.05 Сервис велопроката Bikenow запустил в Киеве прокат электросамокатов

24.05 Минцифры пообещало запустить паспорта вакцинации с 1 июля

19.05 Кондиционер, GPS, форма для водителей: Киев вводит жесткие требования к перевозчикам

19.05 Квартиры снимают с продажи. Из-за чего в Киеве стало сложнее купить жилье

18.05 Обыски у Кличко: Судьба Киева снова находится в руках людей Черновецкого

18.05 Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

14.05 Киев будут застраивать без генплана до 2024 года

14.05 Украинцы оформили 16 миллионов биометрических паспортов

14.05 Власти Киева отдадут часть территории городской больницы под строительство частной клиники

13.05 Странные обыски в КГГА. Зачем Зеленский напросился на ответный удар от Кличко

13.05 Кличко считает обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и лично на него

13.05 В Киеве разоблачили схему «крышевания» нелегальной торговли в подземных переходах

12.05 Минэкономики предлагает отменить запрет на экспорт необработанных лесоматериалов

• дальше…

27.05 Закон об олигархах: Что будет делать Зеленский, если «слуги» за это не будут голосовать

27.05 Законопроект «Об олигархах»: основные положения vs главные ожидания

27.05 Суд закрыл громкое дело против уволенного главы КСУ Тупицкого

27.05 Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях

27.05 Переговоры по Донбассу больше не будут проводиться в Минске, — Кравчук

27.05 Правительство Германии отвергло идею сопредседателя «Зеленых» по оружию для Украины

27.05 ВАКС оправдал судью в «газовом деле Онищенко»

26.05 Территориальная оборона от Зеленского. Кто пойдет служить за 2174 грн в месяц

26.05 Перевыборы на Прикарпатье: Почему у Зеленского упорно держатся за Вирастюка

26.05 Лана Зеркаль покидает Нафтогаз

26.05 Арахамия возглавил набсовет офиса «инвестнянь»

26.05 Новым владельцем «Украинской правды» стал гендиректор Dragon Capital

26.05 Популизм против популизма: Как власть может заблокировать референдум о закрытии рынка земли

26.05 В морду Путину: Почему одна из главных партий Германии поддерживает Украину

25.05 Дело Вирастюка. Как Верховный Суд мешает Зеленскому изображать всесилие

• дальше…

27.05 Nubia представила самый лёгкий и тонким геймерскиий смартфон

27.05 Китай использует ИИ для анализа эмоций уйгурских заключенных

27.05 Американцы представили 40-местный электрический аэробус с вертикальным взлётом и посадкой

27.05 Джефф Безос покинет пост генерального директора Amazon 5 июля

27.05 Китай начал строительство первого коммерческого подводного центра обработки данных

27.05 Microsoft выпустила обновление Windows 10: лента новостей в панели задач и множество устранённых проблем

27.05 В Австралии создали новый вид аккумуляторов. Они заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных

26.05 Дипфейки могут стать серьезной угрозой безопасности для бизнеса

26.05 Эксперимент в Великобритании может преодолеть препятствие для термоядерного синтеза

26.05 В Китае построят испытательную линию для поездов на магнитной подушке со скоростью до 1000 км/ч

26.05 Квантовые компьютеры вскоре смогут взломать зашифрованные сообщения

26.05 240 Вт по USB-C — реальность ближайшего времени. Предел мощности расширен в рамках спецификаций USB-C Release 2.1

26.05 Google выпустила долгожданную Fuchsia OS

26.05 Компания Xiaomi официально исключена из санкционного списка Минобороны США

26.05 Самым мощным Audi A4 станет электрическая RS-версия

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно