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Министр энергетики США поддерживает санкции против «Северного потока-2»
07:55 28.05.2021 |
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм дистанцировалась от решения администрации президента Джо Байдена вывести из-под санкций компанию-оператора трубопровода "Северный поток-2", заявив, что она не принимала участие в этом решении. Она также раскритиковала российский газ как "неэкологичный".
"Я не участвовала в этих обсуждениях относительно санкций", - сказала Грэнхолм на слушаниях в конгрессе на вопрос о том, почему администрация приняла именно такое решение.
По ее словам, она по-прежнему против строительства трубопровода по целому ряду причин.
"Одна из причин, по которой этот трубопровод очень опасен, - это то, что он транспортирует самый "грязный" на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата", - заявила Грэнхолм.
"Очевидно, этот вопрос о санкциях против трубопровода нужно было поднять на намного более ранней стадии его строительства. Это хороший урок на будущее. Мы должны были остановить его до того, как он был построен, а не после", - добавила Грэнхолм.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
"Одна из причин, по которой этот трубопровод очень опасен, - это то, что он транспортирует самый "грязный" на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата", - заявила Грэнхолм.
"Очевидно, этот вопрос о санкциях против трубопровода нужно было поднять на намного более ранней стадии его строительства. Это хороший урок на будущее. Мы должны были остановить его до того, как он был построен, а не после", - добавила Грэнхолм.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.
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