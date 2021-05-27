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Кабмин отложил на месяц изменение спецобязательств на рынке электроэнергии
17:26 27.05.2021 |
Кабинет министров на месяц продлил срок вступления в силу изменений в спецобязательства "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" на рынке электроэнергии (ПСО).
Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №524 от 26 мая обнародовано на официальном правительственном портале.
Документом внесены изменения в постановление Кабмина №439 от 28 апреля, которым внесены изменения в Положение о спецобязательствах по поставке электроэнергии населению, которое было утверждено постановлением КМУ №483 от июня 2019 года.
В решении Кабмина на месяц - до 15 июня - отложен срок, до которого госкомпании НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" должны заключить договора с поставщиками универсальных услуг (ПУУ) о поставке электроэнергии напрямую в июле 2021 года.
Как сообщалось, постановлением №439 действие фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн/кВт-ч с НДС продлено до 1 июля 2021 года, а также внесены изменения в спецобязательства на рынке электроэнергии (ПСО).
При этом "Энергоатом" должен обеспечить электроэнергией население в Объединенной энергосистему Украины (ОЭС), а "Укргидроэнерго" - в торговой зоне Бурштынского энергоострова (БуОс).
Цена электроэнергии для госкомпаний составит разницу между тарифом для населения (1,4 грн/кВт-ч без НДС) и суммой тарифов на передачу (около 0,29 грн/кВт-ч), на распределение (в среднем около 1 грн/кВт-ч) и поставку (в среднем около 0,1 грн/кВт-ч). Цена электроэнергии для госкомпаний должна быть не меньше 0,01 грн/кВт-ч за исключением территорий, где сумма тарифов на передачу, распределение и поставку превышает тариф для населения.
Согласно прежней схеме спецобязательств "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" поставляли электроэнергию госпредприятию "Гарантированный покупатель" по 0,15 грн/кВт-ч, который перепродавал ее ПУУ по той же цене.
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