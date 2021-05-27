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Госгеонедр объявила о начале внеплановых проверок «спящих» лицензий на добычу газа
15:54 27.05.2021 |
Государственная служба геологии и недр начинает внеплановые проверки на объектах, специальные разрешения на которые получены вне аукциона и где не осуществляется добыча.
Об этом сообщил глава ведомства Роман Опимах, передает пресс-служба Госгеонедр.
Проверка осуществляется по поручению премьер-министра Украины от 14 мая 2021 года и указа президента №122/2021 от 25 марта, которым введено решение СНБОУ о проведении публичного аудита лицензий на недропользование.
"Мы проведем внеплановые мероприятия государственного геологического контроля на объектах, специальные разрешения на которые получены вне аукциона, и где не осуществляется добыча. Ведь государство должно обеспечивать действенный контроль, усиливать борьбу с незаконной добычей, защищая национальные интересы", - пояснил Опимах.
Согласно обнародованному на сайте службы перечню, пока речь идет о 144 лицензиях, более трети из них - углеводородные.
Как сообщалось, 25 марта президент Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие принятого 19 марта решения Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии дел в сфере недропользования".
В частности, решением СНБО рекомендовано Кабмину обеспечить проведение Государственной службой геологии и недр в 2021 году внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования, которые получили разрешения на пользование недрами вне аукциона, а также которые не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет после получения специальных разрешений на добычу.
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