Япония заинтересовалась ядерными микрореакторами, создавать которые поможет компания из США

Атомная энергетика стремительно движется к статусу «зелёной», что подтверждают последние инициативы в Европе и Японии, где особенно напуганы возможными нехорошими последствиями эксплуатации атомных электростанций. Также на первый план выходят компактные ядерные реакторы с намного более высокой степенью защиты от возможных аварий. Именно такими установками начали интересоваться в Японии, а помощь стали искать в США.

В США существуют как национальные программы по созданию компактных модульных ядерных реакторов, так и коммерческие. Одной из широко известных компаний в этой сфере считается американский стартап NuScale, который строит в штате Айдахо модульную атомную электростанцию общей мощностью до 700 МВт. Мощность одного модуля в каскаде достигает 77 МВт - это чуть больше, чем на российской плавучей АЭС «Академик Ломоносов». В коммерческую эксплуатацию электростанция по проекту NuScale должна быть введена через 8 лет - в 2029 году.

Японцы находят проект NuScale крайне привлекательным для своих целей и начинают инвестировать в неё и принимать участие в проектах. Так, японская инжиниринговая компания IHI, которая порядка 60 лет занималась проектами для атомной энергетики, но после аварии на АЭС в Фукусиме потеряла основной портфель заказов, собирается инвестировать в NuScale около 2 млрд иен ($18,4 млн) и может даже удвоить эти вложения. В качестве отдачи IHI рассчитывает получить от NuScale технологии на производство защитных конструкций для микрореакторов, на чём она специализируется.

Модульные компактные реакторы NuScale полностью погружены в воду и даже в случае природных катаклизмов, когда активная система охлаждения будет повреждена, остаются в безопасности от расплавления ещё около одного месяца. Модульная конструкция также означает, что мощность установки легко регулируется, что крайне полезно в сочетании с возобновляемой энергетикой.

Наконец, компоненты модульных реакторов в основном изготавливаются на производстве, а не на месте строительства электростанции, что удешевляет процесс строительства АЭС. По словам NuScale, модульные АЭС будут стоить примерно в два раза меньше, чем обычные при равной генерируемой мощности.