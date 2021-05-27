ВАКС оправдал судью в «газовом деле Онищенко»

Высший антикоррупционный суд оправдал судью Хозяйственного суда Харьковской области, которая в 2018 году своим решением обязала ОАО «Укргазвидобування» передать в пользу частного общества газ, арестованный по так называемому «газовому делу» Национального антикоррупционного бюро.

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба суда.

«Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала невиновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, судью Хозяйственного суда Харьковской области», - говорится в сообщении.

В суде напомнили, что судья, по версии стороны обвинения, приняла незаконное решение в хозяйственном деле и обязала государственное предприятие ПАО «Укргазвидобування» передать в пользу частного общества природный газ, уже арестованный постановлениями следственного судьи по так называемой «газовому делу» в отношении сбежавшего бывшего народного депутата.

Судья также удовлетворила ходатайство представителя частного предприятия и уменьшила размер пени, подлежащей взысканию с ООО по основному иску, и отсрочила на один год исполнение решения о взыскании более 3 млн грн долга в пользу ОАО «Укргазвидобування».

Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня провозглашения.

Как стало известно Укринформу из собственных источников, речь идет о судье Хозяйственного суда Харьковской области Татьяне Денисюк.

«Газовое дело» - условное название уголовного производства по факту хищения государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргазвидобування». Следствие называет организатором этой коррупционной схемы народного депутата Украины VII-VIII созыва Александра Онищенко, который бежал из Украины летом 2016 года.

Его обвиняют в создании преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн в реализации природного газа.

В результате таких действий ПАО "Укргазвидобування" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз України") нанесен ущерб в более чем 740 млн грн.

В общей сложности следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - два человека, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ОАО "Укргазвидобування", юрист, финансисты, руководители компаний и другие.