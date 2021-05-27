Финансовые новости
- |
- 27.05.21
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ВАКС оправдал судью в «газовом деле Онищенко»
08:05 27.05.2021 |
Высший антикоррупционный суд оправдал судью Хозяйственного суда Харьковской области, которая в 2018 году своим решением обязала ОАО «Укргазвидобування» передать в пользу частного общества газ, арестованный по так называемому «газовому делу» Национального антикоррупционного бюро.
Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба суда.
«Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор и признала невиновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, судью Хозяйственного суда Харьковской области», - говорится в сообщении.
В суде напомнили, что судья, по версии стороны обвинения, приняла незаконное решение в хозяйственном деле и обязала государственное предприятие ПАО «Укргазвидобування» передать в пользу частного общества природный газ, уже арестованный постановлениями следственного судьи по так называемой «газовому делу» в отношении сбежавшего бывшего народного депутата.
Судья также удовлетворила ходатайство представителя частного предприятия и уменьшила размер пени, подлежащей взысканию с ООО по основному иску, и отсрочила на один год исполнение решения о взыскании более 3 млн грн долга в пользу ОАО «Укргазвидобування».
Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней со дня провозглашения.
Как стало известно Укринформу из собственных источников, речь идет о судье Хозяйственного суда Харьковской области Татьяне Денисюк.
«Газовое дело» - условное название уголовного производства по факту хищения государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргазвидобування». Следствие называет организатором этой коррупционной схемы народного депутата Украины VII-VIII созыва Александра Онищенко, который бежал из Украины летом 2016 года.
Его обвиняют в создании преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн в реализации природного газа.
В результате таких действий ПАО "Укргазвидобування" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз України") нанесен ущерб в более чем 740 млн грн.
В общей сложности следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - два человека, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ОАО "Укргазвидобування", юрист, финансисты, руководители компаний и другие.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Территориальная оборона от Зеленского. Кто пойдет служить за 2174 грн в месяц
|Перевыборы на Прикарпатье: Почему у Зеленского упорно держатся за Вирастюка
|Лана Зеркаль покидает Нафтогаз
|Популизм против популизма: Как власть может заблокировать референдум о закрытии рынка земли
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть дешевеет 27 мая на фоне укрепления доллара США, Brent - $68,47 за баррель
|Цена золота слабо снижается 27 мая в ожидании статистики из США
|Fitch обновило оценку стоимости металлов и угля на ближайшие годы
|ВАКС оправдал судью в «газовом деле Онищенко»
|Кабмин поддержал штрафы за нарушение требований валютного законодательства
|Кабмин поручил «Нафтогазу» реструктуризировать долги ТКЭ и обеспечить тепловиков ресурсом
|Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня, некоторые повысили месячный
Это интересно
|Самым мощным Audi A4 станет электрическая RS-версия
|Американский сервис вызова такси Lyft открывает офис в Киеве
|Google Фото больше не будет притворяться, что сохраняет сжатые фото в высоком качестве
|Новый Redmi Note 10 Pro фотографирует на уровне Apple iPhone XS Max и лучше, чем iPhone SE
|В Норвегии суд признал Tesla виновной в намеренном снижении скорости зарядки и запаса хода после обновления ПО
|Tesla стала втайне тестировать автопилот на основе лидаров, хотя Маск отрицал их необходимость
|Google впервые подала иск к Роскомнадзору