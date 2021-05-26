В этом году доля ТЭС в производстве электрики уменьшится до 25,6% - Минэнерго

По итогам 2021 года доля тепловых электростанций (ТЭС) в производстве электроэнергии в Украине уменьшится с 27,2% до 25,6%.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Министерства энергетики.

Отмечается, что в 2016 году доля генерации ТЭС в общем производстве электроэнергии составила 32,2%, а уже по итогам 2020 года тепловыми электростанциями было произведено лишь 27,2% электроэнергии в Украине.

«Эта тенденция сохранится и в дальнейшем. В соответствии с утвержденным Минэнерго прогнозированным балансом электрической энергии, по итогам текущего года ожидается дальнейшее сокращение угольной генерации ТЭС до 25,6%», - заверил заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

Среди основных уменьшений доли тепловой генерации - стремительный рост возобновляемой энергетики. В министерстве отмечают, что в последнее время в Украине наблюдается стабильная тенденция к сокращению производства электрической энергии на пылеугольных энергоблоках тепловых электростанций и рост доли углеродно-нейтральной «зеленой» электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников.