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Стабильный импорт СПГ в Азию поддерживает высокие спотовые цены
16:00 25.05.2021 |
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Азию стабильно держится на высоком уровне и должен вырасти в мае. Это произойдет несмотря на то, что вспышки коронавируса вызывают беспокойство по поводу спроса у таких основных региональных потребителей, как Индия и Япония, пишет колумнист Reuters Клайд Рассел (Clyde Russel).
Азия, где расположены четыре крупнейших покупателя СПГ в мире, намерена импортировать в мае около 22,37 млн т сжиженного топлива. Об этом говорят данные Refinitiv по отслеживанию судов и портов. Они были отфильтрованы с тем, чтобы показать суда, которые уже выгружены, ожидают разгрузки или находятся на пути к порту и должны прибыть до конца этого месяца, пишет эксперт.
Хотя окончательная месячная цифра может варьироваться в зависимости от того, действительно ли судам, которые должны прибыть к концу месяца, удастся выгрузить свои грузы, вполне вероятно, что майский импорт превысит 20,78 млн т, зафиксированных в апреле, и будет намного выше 18,96 млн т, зафиксированных в мае 2020 года, считает Рассел.
Возможно, самые неожиданные показатели в мае - это Индия, которая планирует импортировать 2,01 млн т СПГ, несмотря на то, что страна борется с коронавирусной вспышкой, ударившей по экономике. В апреле импорт Индии составил 1,86 млн т, в мае 2020 года - 1,75 млн т. Впрочем, в полной мере воздействие нынешней вспышки, вероятно, станет заметным только в июне, когда появятся сообщения о том, что индийские покупатели попросили отложить доставку грузов из-за слабого внутреннего спроса, отмечается в публикации Reuters.
Еще одна страна, которая борется с новой вспышкой коронавируса, - это Япония. Но, как и в случае с Индией, ее импорт СПГ в мае выглядит довольно солидным. По оценкам отраслевых экспертов, в текущем месяце будет выгружено 5,29 млн т ресурса по сравнению с 5,14 млн т в апреле и 4,82 млн т в мае 2020 года.
Несмотря на высокие показатели, Япония рискует уступить свой статус крупнейшего в мире импортера СПГ Китаю, который продолжает стремительно наращивать потребление этого вида топлива. Прогнозируется, что в мае КНР импортирует 7,42 млн т сжиженного природного газа (апрельский показатель - 6,49 млн, в мае 2020 года -5,76 млн т).
В этом году Китай фактически стал движущей силой спотового рынка СПГ в Азии, и его аппетиты отражаются в высоких ценах на грузы в период межсезонья, подчеркивает колумнист агентства Reuters.
Хотя спотовая цена на СПГ для доставки в Северную Азию далека от пиковых уровней, которых она достигла прошлой зимой, она по-прежнему остается высокой для этого времени года. По итогам недели, завершившейся 23 мая, средняя цена ресурса составила $9,41 за миллион британских тепловых единиц (mmBtu), что немного ниже $10,15/mmBtu неделей ранее, пишет эксперт.
Тем не менее, цена выросла на 68% по сравнению с минимумом $5,60/mmBtu, достигнутым на неделе, завершившейся 28 февраля. Это также примерно в пять раз выше, чем годом ранее, что показывает, насколько сильным было восстановление спроса по сравнению с весной 2020 года - период активной борьбы с распространением коронавируса.
Форвардная кривая фьючерсов на СПГ, торгуемых в Нью-Йорке, демонстрирует уверенность рынка в том, что летний пиковый спрос не вызовет скачка цен, как это случилось этой зимой, когда некоторые грузы торговались по рекордным ценам, превышающим $30/mmBtu.
Контракт на ближайший месяц, срок действия которого истекает 15 июня, торгуется на уровне $10,07/mmBtu. При этом июльские и августовские фьючерсы торговались на уровне $10/mmBtu, а сентябрьский фьючерс вырос до $10,25/mmBtu.
По мнению Клайда Рассела, крупейшие азиатские покупатели уже зафиксировали то, что, по их мнению, будет достаточным количеством грузов для удовлетворения летнего спроса. Ожидается, что спотовая цена удержится на уровне примерно $10/mmBtu в течение нескольких месяцев, что будет самым высоким показателем для этого времени с 2014 года.
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