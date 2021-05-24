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Rolls-Royce: модульный атомный реактор сравним по стоимости энергии с офшорной ветроэнергетикой
11:48 24.05.2021 |
Консорциум британских компаний под руководством Роллс-Ройс (Rolls-Royce) представил новый дизайн Малого модульного атомного реактора (англ. Small Modular Reactors, SMR).
Компания Atkins руководила гражданским, структурным и архитектурным проектированием электростанции, «которая получила обновленную граненую эстетичную крышу; земляной вал, интегрированный с окружающим ландшафтом; и компактные размеры здания».
В результате модификации изменился не только облик объекта (на картинке), но и его мощность. Она выросла с 440 до 470 МВт. По этому показателю его в общем-то даже трудно отнести к «малым».
Том Самсон, главный исполнительный директор консорциума, заявляет: «Ядерная энергия играет ключевую роль в борьбе с изменением климата, обеспечении восстановления экономики и укреплении энергетической безопасности. Для этого она должна быть доступной, надежной и инвестиционно привлекательной, и то, как мы производим и собираем нашу электростанцию, снижает ее стоимость, делает её сопоставимой с морской ветроэнергетикой - около 50 фунтов стерлингов за мегаватт-час».
Да, 50 фунтов, это меньше, чем называлось в прошлом году, но всё-таки довольно много. Уже сегодня в офшорной ветроэнергетике мы видим намного более низкие цены. Хотя, конечно, можно учитывать более высокую «системную ценность» объекта атомной энергетики, имеющего ровный профиль выработки.
Rolls-Royce хочет завершить строительство первого блока в начале 2030-х годов (в прошлый раз назывался 2029 год) и построить до десяти к 2035 году.
Заявлены грандиозные планы экспорта: 250 миллиардов фунтов стерлингов поступлений. Меморандумы о взаимопонимании уже подписаны с Эстонией, Турцией и Чешской Республикой.
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