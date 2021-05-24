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«Фортуна» продолжает прокладку «Северного потока - 2» в водах ФРГ
08:58 24.05.2021 |
Российское судно-трубоукладчик - "Фортуна", выполняющее работы в рамках вызывающего споры проекта газопровода "Северный поток - 2", действует в соответствии с полученными разрешениями. Об этом представитель компании-оператора Nord Stream 2 AG завил в воскресенье, 23 мая, агентству dpa.
"Фортуна" работает сейчас в германских водах в соответствии с имеющимися разрешениями и заявлениями, сделанными властями", - подчеркнул он.
Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в Гамбурге одобрило продолжение прокладки в исключительной экономической зоне ФРГ. Рабочим предстоит уложить два километра труб.
Федеральное ведомство сочло нецелесообразным ждать конца мая
В соответствии с уведомлением BSH работы будут вестись с 22 мая по 30 июня. Ведомство пришло к выводу, что в регионе больше нет мигрирующих птиц, защиту которых требовали обеспечить экологи. В этой связи ждать окончания мая в BSH сочли нецелесообразным.
Судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владелец - компания "КВТ-Рус" - внесены в два санкционных списка США.
В германских водах оставалось продолжить 28 км труб
"Северный поток - 2", по которому планируется ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа из России в ФРГ, построен почти полностью. По данным Nord Stream2 AG, на конец марта было уложено 95 проц газопроводной магистрали, оставалось проложить лишь 93 километра труб в датских водах и 28 километров - в германских.
Швейцарские трубоукладчики прекратили сотрудничество с Nord Stream 2 AG в конце 2019 года из-за угрозы санкций со стороны США.
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