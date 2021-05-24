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США наложили санкции на российские судна и компании, строящие «Северный поток-2»
08:53 24.05.2021 |
Министерство финансов США объявило о введении санкций против российских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте американского ведомства.
В санкционный список попали государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной ответственностью "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "КОКСОХИМТРАНС".
Также под санкциями теперь находятся суда "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка", "Юрий Топчев" и "Владислав Стрижов".
Последние два вошли в список Specially Designated Nationals, фигурантам которого запрещен въезд в США, активы на территории страны должны быть заблокированы, запрещается вести любые дела и заключать сделки.
Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.
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