США наложили санкции на российские судна и компании, строящие «Северный поток-2»

Министерство финансов США объявило о введении санкций против российских компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте американского ведомства.

В санкционный список попали государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной ответственностью "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "КОКСОХИМТРАНС".

Также под санкциями теперь находятся суда "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка", "Юрий Топчев" и "Владислав Стрижов".

Последние два вошли в список Specially Designated Nationals, фигурантам которого запрещен въезд в США, активы на территории страны должны быть заблокированы, запрещается вести любые дела и заключать сделки.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока - 2" положительным сигналом.