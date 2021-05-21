В Северной Америке отменены несколько крупных СПГ-проектов

Опубликованное на этой неделе решение австралийской компании Woodside Petroleum Ltd выйти из крупного канадского проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) нанесло очередной удар по перспективному энергетическому сектору, передает Reuters.

Спрос на СПГ резко вырос в последние годы, поскольку такие энергоемкие страны, как Индия и Китай, пытаются отказаться от использования экологически грязного угля. Ожидается, что спрос на СПГ достигнет новых максимумов. Тем не менее, в последние несколько месяцев были приняты решения о замораживании трех североамериканских СПГ-проектов. Это произошло после того, как потенциальные покупатели вновь не решились подписать долгосрочные соглашения о покупке сжиженного газа, которые необходимы для финансирования проектов.

На строительство СПГ-терминалов требуется примерно четыре года. Однако инвесторы опасаются, что реализация новых проектов приведет к переизбытку предложения уже в ближайшие годы. Такие опасения обусловлены тем, что в феврале 2021 года компания Qatar Petroleum, крупнейший производитель СПГ в мире, предлагающий свою продукцию по самым низким ценам, объявила о планах большого расширения.

В настоящее время в разработке находится еще десяток североамериканских проектов, решение о начале строительства которых может быть принято в этом году. Но точно такая же ситуация наблюдалась в 2019 и 2020 годах, и тогда многие СПГ-проекты тоже были отложены или свернуты. Так, в прошлом году началось строительство только одного объекта.

По данным Международной группы импортеров сжиженного природного газа (GIIGNL), в 2020 году мировой спрос на СПГ вырос на 0,4% - до рекордных 356 млн т в год, или 47 млрд кубических футов природного газа в сутки. Один миллиард кубических футов газа может обеспечить потребности примерно пяти миллионов американских домохозяйств.

Австралийская Woodside владеет 50-процентной долей в проекте Kitimat в Британской Колумбии, который, по ее словам, будет продан в ближайшее время. Это заявление последовало за приостановкой двух других проектов: Brownsville компании Annova в Техасе (март 2021) и Jordan Cove компании Pembina Pipeline Corpв в Орегоне (апрель 2021).

Тем временем Sempra Energy заявила, что скорее всего отменит решение о начале строительства терминала Порт-Артур в Техасе.

«Поскольку катарцы активно расширяют производственные мощности и предлагают свой СПГ по очень низкой цене, американским компаниям не имеет финансового смысла строить проекты с нуля», - сказал Мэтт Смит, директор по исследованиям товаров в ClipperData, которая предоставляет данные и аналитику о сырьевых товарах. Он добавил, что имеет смысл увеличивать производство СПГ за счет расширения существующих терминалов.

Qatar Petroleum заявила в феврале, что увеличит добычу с 77 млн т в год до 110 млн т в год к 2026 году и, возможно, до 126 млн т в год к 2027 г..

«Учитывая решение Катара двигаться вперед... мировые рынки СПГ, похоже, готовы к очередному периоду избыточного предложения», - сказал Росс Виено, ведущий аналитик Americas LNG Analytics в S&P Global Platts.

Клиенты неохотно подписывают долгосрочные соглашения о закупках СПГ после того, как мировые цены на газ упали до самого низкого уровня в 2019 году, когда было введено в эксплуатацию рекордное количество проектов СПГ. Это привело к избытку предложения на мировых рынках. В прошлом году цены упали еще больше, достигнув рекордно низкого уровня из-за падения спроса на фоне пандемии COVID-19.

Однако несколько разработчиков СПГ заявили, что они все еще находятся в процессе принятия решения о начале строительства в этом году.

Так, генеральный директор Pieridae Energy Ltd Альфред Соренсен заявил на прошлой неделе, что предложенный компанией проект Goldboro в Новой Шотландии «начинает выглядеть как «последний из существующих»». Окончательное инвестиционное решение компания планирует принять к концу июня.

Исполнительный председатель Tellurian Inc Шариф Соуки заявил на прошлой неделе, что его компании осталось несколько недель до завершения коммерциализации первой фазы предлагаемого им СПГ-проекта Driftwood в штате Луизиана.

Как сообщал enkorr, Sinopec и PetroChina хотят принять участие в крупнейшем в мире проекте по сжижению газа в Катаре. Китайские компании ведут соответствующие переговоры с катарской госкорпорацией Qatar Petroleum.