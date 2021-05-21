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В Сенат США внесли законопроект о восстановлении санкций по «Северному потоку-2»
08:07 21.05.2021 |
Сенатор-республиканец Кевин Крамер в четверг, 20 мая, инициировал законопроект об отмене решений администрации президента Джозефа Байдена относительно газопровода "Северный поток - 2". Об этом политик сообщил в своем Twitter.
"Через несколько дней после того, как российские хакеры успешно атаковали американский газопровод, президент Байден решил отдать Владимиру Путину его собственный газопровод и вручить ему крупную геополитическую победу", - раскритиковал действия американского лидера Кевин Крамер.
Сенатор добавил, что администрация Байдена соглашается с "ошибочной стратегией Германии, которая даст Путину контроль над нашими союзниками в Европе". "Трубопровод Путина должен быть остановлен", - заявил республиканец, призвав коллег поддержать законопроект. "Энергетическая безопасность означает национальную безопасность", - подчеркнул он.
Помимо Крамера, документ с требованиями восстановить санкции подписали еще 13 законодателей. Также они потребовали ужесточения ограничительных мер в отношении Кремля.
США не стали вводить санкции против Nord Stream 2 AG
Днем ранее администрация Джо Байдена ввела и тут же приостановила действие санкций против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig). Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами". Решение раскритиковал глава комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес. Администрация Байдена ранее называла "Северный поток - 2" "плохой идеей" и примером "зловредного влияния России", отметил Менендес.
В то же время Госдепартамент одобрил введение санкций в отношении четырех судов: "Балтийский исследователь", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев" и "Академик Черский". Также под ограничительные меры попали четыре компании.
США, Украина и балтийские страны активно выступают против строительства газопровода, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода. В то же время правительство Германииподдерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало его критиков.
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