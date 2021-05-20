Рада приняла за основу закон об упрощении присоединений к газовым сетям

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4578-1 о внесении изменений в ряд законов относительно некоторых вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системе, направленный на упрощение таких присоединений.

Соответствующее решение Рада приняла на внеочередном заседании в четверг 284 голосами, передает Энергореформа.

Накануне комитет Рады по вопросам энергетики и ЖКУ рекомендовал законопроект к принятию.

Соавтор законопроекта и глава газового подкомитета энергокомитета Андрей Жупанин (фракция "Слуга народа"), представляя документ, отметил, что он был разработан экспертами с привлечением всех заинтересованных сторон газового рынка.

По его словам, законопроект учитывает большинство прогрессивных норм правительственного законопроекта №4578, но предлагает более действенный подход к механизму упрощения присоединений и содержит ряд принципиальных отличий.

"Предлагаем, в частности, отменить обязательное разделение присоединений на стандартное и нестандартное, упросить вопрос присоединений и доступа к сетям, сузить до одного-двух оснований для отказа в присоединении", - отметил Жупанин.

Помимо этого, законопроект предлагает пересмотреть отдельные вопросы разрешительного характера, устранить возможности для затягивания времени присоединения и надуманных отказов в нем, а также четко определяет права заказчиков строительства или собственников существующих объектов в вопросах присоединения к газовым сетям, пояснил депутат.

Он также отметил, что предусматривается поход к определению стоимости присоединений, исходя из мощности и расстояния от его места.