«Тарифная комиссия» упростила процедуру заключения договора на поставку электрики

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, упростила процедуру заключения договора о поставке электроэнергии.

Соответствующее постановление «Об утверждении изменений в Правила розничного рынка электрической энергии» было принято у регулятора, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

Отмечается, что этими изменениями регулятор имеет целью предотвратить использование операторами систем распределения своего доминирующего положения.

Кроме того, изменения упростят процедуру заключения договора поставки электроэнергии после получения потребителем услуги по присоединению, а также конкретизируют перечень документов, необходимых для заключения этого договора.

Также предусматривается усовершенствование процедуры смены поставщика по инициативе потребителя, обеспечение стабильной работы на рынке электроэнергии поставщика «последней надежды», в частности, урегулирование взаимоотношений между им и оператором и процедуры отключения электропитания потребителям-должникам по требованию поставщика «последней надежды».

Как сообщал Укринформ, в начале марта 2021 года Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг единогласно поддержал законопроект №5009 по реформе подключения к электросетям, что должно повысить позицию Украины в рейтинге Doing Business.

Документ предусматривает существенное упрощение процедуры присоединения к сетям электроустановок заказчиков, сокращение количества документальных процедур, уменьшение затрат времени заказчиков на присоединение, внедрение механизма «единого окна» для представления заказчиком обращений, заявлений и запросов.

Законопроект 16 марта включен в повестку дня парламента.