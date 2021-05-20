Кабмин с 20 мая прекращает регулировать цены на газ для теплокоммунэнерго

Действие специальных обязательств (ПСО) относительно продажи природного газа предприятиям теплоснабжения прекращаются в четверг, 20 мая.

Об этом во время заседания правительства сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент Укринформа.

"С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязует "Нафтогаз" продавать голубое топливо для них по фиксированной цене. Это еще один чрезвычайно важный шаг к созданию полноценного рынка газа", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что отмена ПСО для тепловиков позволит местным властям взять на себя ответственность за тарифы на тепло и горячую воду.

"Согласно разъяснениям НКРЭКУ, смена поставщика возможна даже при наличии задолженности за газ", - подчеркнул Премьер-министр.

Шмыгаль обратился к министру развития громад и территорий Алексею Чернышову, министру энергетики Герману Галущенко и главе "Нафтогаза" Юрию Витренко относительно необходимости выполнить положения меморандума с мэрами городов в срок 3 недели.

Как сообщалось, 30 апреля Кабинет Министров продлил срок действия специальных обязательств (ПСО) относительно продажи природного газа предприятиям теплоснабжения до 20 мая. Минрегион тогда заявил, что предприятия теплоснабжения не смогут сменить поставщика газа после отмены спецобязательств без урегулирования задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины".

Межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" заявляет о необходимости скорейшей реструктризации долгов предприятий теплоэнергетики, которые возникли из-за экономически необоснованных тарифов.