США отложили санкции против оператора «Северного потока» и его руководителя Матиаса Варнига

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил, что США пока не будут вводить санкции против Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода "Северный поток-2", предназначенного для доставки российского газа в Европу в обход Украины, а также в отношении ее руководителя Матиаса Варнига.

Накануне издание Axios, ссылаясь на свои источники, сообщило, что администрация Байдена планирует ввести санкции в отношении газопровода, однако частично приостановить их выполнение, руководствуясь национальными интересами Соединенных Штатов.

"Президент принял решение приостановить [санкции] в отношении Nord Stream 2 AG и ее генерального директора, который является гражданином Германии, - цитирует Мааса агентство Франс пресс. - Мы рассматриваем это как шаг навстречу нам".

Вашингтон пока официально не подтвердил отказ от санкций.

Как было сказано в публикации Axios, это решение указывает на то, что администрация Байдена не хочет ставить под угрозу отношения с Германией из-за газопровода, и подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Байден при согласовании жесткого подхода по отношению к России.

Госдепартамент в ближайшее время направит в Конгресс США перечень организаций, участвующих в строительстве "Северного потока", в отношении которых должны быть введены санкции.

Источники, знакомые с подготовкой доклада, сообщили Axios, что планируется призвать к введению санкций против нескольких российских судов.

Никаких официальных подтверждений информации о планах США не вводить санкции в отношении Варнига нет, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это обезличенный материал [Axios]. Пока рано говорить о каких-то официальных планах. По крайней мере, мы не имеем никаких официальных подтверждений на этот счет", - сказал Песков журналистам. "Хотя сам факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивный. Это гораздо лучше, чем писать информацию о том, что будут новые санкции", - добавил он.

Как передает Рейтер, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что администрация Байдена по-прежнему выступает против "Северного потока", однако отказалась комментировать данные о докладе Конгрессу. "Администрация Байдена всегда считала, что "Северный поток" - это плохая сделка. Это российский геополитический проект, который угрожает безопасности Европы, Украины и наших восточных союзников и партнеров по НАТО", - заявила она на борту президентского самолета.