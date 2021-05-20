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США отложили санкции против оператора «Северного потока» и его руководителя Матиаса Варнига
23:25 19.05.2021 |
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил, что США пока не будут вводить санкции против Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода "Северный поток-2", предназначенного для доставки российского газа в Европу в обход Украины, а также в отношении ее руководителя Матиаса Варнига.
Накануне издание Axios, ссылаясь на свои источники, сообщило, что администрация Байдена планирует ввести санкции в отношении газопровода, однако частично приостановить их выполнение, руководствуясь национальными интересами Соединенных Штатов.
"Президент принял решение приостановить [санкции] в отношении Nord Stream 2 AG и ее генерального директора, который является гражданином Германии, - цитирует Мааса агентство Франс пресс. - Мы рассматриваем это как шаг навстречу нам".
Вашингтон пока официально не подтвердил отказ от санкций.
Как было сказано в публикации Axios, это решение указывает на то, что администрация Байдена не хочет ставить под угрозу отношения с Германией из-за газопровода, и подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Байден при согласовании жесткого подхода по отношению к России.
Госдепартамент в ближайшее время направит в Конгресс США перечень организаций, участвующих в строительстве "Северного потока", в отношении которых должны быть введены санкции.
Источники, знакомые с подготовкой доклада, сообщили Axios, что планируется призвать к введению санкций против нескольких российских судов.
Никаких официальных подтверждений информации о планах США не вводить санкции в отношении Варнига нет, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это обезличенный материал [Axios]. Пока рано говорить о каких-то официальных планах. По крайней мере, мы не имеем никаких официальных подтверждений на этот счет", - сказал Песков журналистам. "Хотя сам факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивный. Это гораздо лучше, чем писать информацию о том, что будут новые санкции", - добавил он.
Как передает Рейтер, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что администрация Байдена по-прежнему выступает против "Северного потока", однако отказалась комментировать данные о докладе Конгрессу. "Администрация Байдена всегда считала, что "Северный поток" - это плохая сделка. Это российский геополитический проект, который угрожает безопасности Европы, Украины и наших восточных союзников и партнеров по НАТО", - заявила она на борту президентского самолета.
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