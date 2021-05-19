Минэкономики Украины дало среднемесячную апрельскую цену импорта газа и в кубометрах – $256,8 за 1 тыс. куб. м

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало среднюю цену импорта природного газа в апреле не только в энергетических единицах (кВт-ч), но и в кубометрах после многократных обращений бизнеса, передает Энергореформа.

Согласно сообщению на сайте министерства, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в апреле 2021 года составила $256,76 (7 тыс. 178,27 грн) за 1 тыс. куб. м.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 22,5% выше цены марта-2021 в долларовом эквиваленте, когда она составляла $209,66 (5 тыс. 820,6 грн) за за 1 тыс. куб. м.

Как сообщала Энергореформа, Энергетическая таможня с апреля 2021 года начала учет газа в единицах энергии (кВт-ч) в соответствии с законом "О таможенном тарифе" от 4 июня 2020 года.

Минэкономики Украины с мая 2021 года начало публикацию средней цены импорта природного газа в энергетических единицах (кВт-ч) вместо кубометров. В частности, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в апреле 2021 года составила $24,1527/тыс. кВт-ч (675,2765 грн/тыс. кВт-ч).

Ассоциация газодобывающих компаний Украины в обращении к правительству, министерствам и таможне отмечала, что из-за расчета средней стоимости импортного газа в кВт-ч вместо кубометров, недропользователи не смогут ни с технической, ни с юридической точки зрения рассчитать сумму ренты за апрель 2021 и, соответственно, не будут иметь возможности ее оплатить.

В то же время это нарушает условия пользования недрами газодобывающих компаний и может стать основанием для приостановления действия предоставленных им специальных разрешений.

По оценке АГКУ, такая правовая несогласованность может привести к тому, что уже в мае 2021 года государственный и местный бюджеты могут недополучить, минимум, 2 млрд грн налогов, что будет иметь катастрофические последствия для экономики Украины и газодобывающих регионов.

Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-2021гг., $ за 1 тыс. куб. м:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 январь 358,7 231,4 229,5 272,9 318,0 175,3 250,1 февраль 328,6 200,4 246,9 277,0 290,9 168,5 249,3 март 308,7 198,6 248,1 274,6 263,1 153,7 209,7 апрель 312,5 188,1 232,2 309,9 233,5 122,6 256,8 май 278,7 181,5 208,4 260,0 215,2 98,1 июнь 266,6 184,3 213,7 266,4 196,4 88,4 июль 284,5 210,9 214,5 288,8 188,5 124,4 август 254,0 199,1 210,1 286,7 178.3 106,1 сентябрь 246,5 199,6 212,9 304,4 174,7 140,5 октябрь 231,5 180,5 224,9 323,4 199,5 171,2 ноябрь 229,7 188,9 239,5 339,2 177,4 182,5 декабрь 238,8 230,0 252,9 329,0 176,7 202,5

Данные: Минэкономики