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Минэкономики Украины дало среднемесячную апрельскую цену импорта газа и в кубометрах – $256,8 за 1 тыс. куб. м
13:54 19.05.2021 |
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало среднюю цену импорта природного газа в апреле не только в энергетических единицах (кВт-ч), но и в кубометрах после многократных обращений бизнеса, передает Энергореформа.
Согласно сообщению на сайте министерства, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в апреле 2021 года составила $256,76 (7 тыс. 178,27 грн) за 1 тыс. куб. м.
Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 22,5% выше цены марта-2021 в долларовом эквиваленте, когда она составляла $209,66 (5 тыс. 820,6 грн) за за 1 тыс. куб. м.
Как сообщала Энергореформа, Энергетическая таможня с апреля 2021 года начала учет газа в единицах энергии (кВт-ч) в соответствии с законом "О таможенном тарифе" от 4 июня 2020 года.
Минэкономики Украины с мая 2021 года начало публикацию средней цены импорта природного газа в энергетических единицах (кВт-ч) вместо кубометров. В частности, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в апреле 2021 года составила $24,1527/тыс. кВт-ч (675,2765 грн/тыс. кВт-ч).
Ассоциация газодобывающих компаний Украины в обращении к правительству, министерствам и таможне отмечала, что из-за расчета средней стоимости импортного газа в кВт-ч вместо кубометров, недропользователи не смогут ни с технической, ни с юридической точки зрения рассчитать сумму ренты за апрель 2021 и, соответственно, не будут иметь возможности ее оплатить.
В то же время это нарушает условия пользования недрами газодобывающих компаний и может стать основанием для приостановления действия предоставленных им специальных разрешений.
По оценке АГКУ, такая правовая несогласованность может привести к тому, что уже в мае 2021 года государственный и местный бюджеты могут недополучить, минимум, 2 млрд грн налогов, что будет иметь катастрофические последствия для экономики Украины и газодобывающих регионов.
Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-2021гг., $ за 1 тыс. куб. м:
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|январь
|358,7
|231,4
|229,5
|272,9
|318,0
|175,3
|250,1
|февраль
|328,6
|200,4
|246,9
|277,0
|290,9
|168,5
|249,3
|март
|308,7
|198,6
|248,1
|274,6
|263,1
|153,7
|209,7
|апрель
|312,5
|188,1
|232,2
|309,9
|233,5
|122,6
|256,8
|май
|278,7
|181,5
|208,4
|260,0
|215,2
|98,1
|июнь
|266,6
|184,3
|213,7
|266,4
|196,4
|88,4
|июль
|284,5
|210,9
|214,5
|288,8
|188,5
|124,4
|август
|254,0
|199,1
|210,1
|286,7
|178.3
|106,1
|сентябрь
|246,5
|199,6
|212,9
|304,4
|174,7
|140,5
|октябрь
|231,5
|180,5
|224,9
|323,4
|199,5
|171,2
|ноябрь
|229,7
|188,9
|239,5
|339,2
|177,4
|182,5
|декабрь
|238,8
|230,0
|252,9
|329,0
|176,7
|202,5
Данные: Минэкономики
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