Финансовые новости
- |
- 19.05.21
- |
- 08:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Республиканцы критикуют администрацию Байдена из-за «Северного потока - 2»
08:39 19.05.2021 |
Администрация президента США Джозефа Байдена попала под огонь критики ряда членов Республиканской партии после сообщений СМИ о возможном отказе Вашингтона вводить санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток - 2". Если обнародованные в Сети сведения окажутся верными, это покажет, что руководство Соединенных Штатов не планировало каким-либо образом воспрепятствовать завершению строительства газопровода, несмотря на обещания госсекретаря Энтони Блинкена, заявил представитель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл МакКол во вторник, 18 мая.
"Северный поток - 2" является "не просто коммерческим проектом, способным обострить отношения с Берлином", а примером "зловредного влияния России", который "угрожает усилить энергетическую зависимость Европы от Москвы, сделать Украину более уязвимой перед российской агрессией и наполнить путинские чемоданы миллиардами долларов", добавил республиканец.
А сенатор от штата Небраска Бенджамин Сасс обвинил Байдена в намерении "дать Путину, его режиму и друзьям стратегический рычаг влияния в Европе". Между тем глава Белого дома всего несколько недель назад назвал российского президента "убийцей", указал Сасс. По его мнению, США допустят стратегическую ошибку, если разрешат завершить укладку труб газопровода.
Возможны санкции для судов, но не для оператора "Северного потока - 2"
Новостной интернет-портал Axios ранее сообщил, что Госдепартамент США направит Конгрессу отчет с перечислением компаний, которые задействованы в проекте и заслуживают санкций. По сведениям неназванных собеседников Axios, ограничения могут затронуть ряд российских судов. В то же время Госдеп в силу "национальных интересов" откажется принимать меры против компании-оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig).
Вашингтон уже внес судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владельца - компанию "КВТ-Рус" - в два санкционных списка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обыски у Кличко: Судьба Киева снова находится в руках людей Черновецкого
|Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко
|Вор в законе не открывает счет в банке, где в предназначении указано «общак» - Олег Ельцов о санкциях СНБО
|Доллар на межбанке просел 17 мая из-за налоговых платежей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Республиканцы критикуют администрацию Байдена из-за «Северного потока - 2»
|Axios: Администрация Байдена пока не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG
|Продажи ОВГЗ на аукционах выросли до 4,45 млрд грн, $62,9 млн и EUR238,4 млн при неизменных ставках
|МЭА: Новые месторождения нефти и газа человечеству больше не понадобятся
|С мая 2021 года все субсидии гражданам будут выплачиваться исключительно в наличной форме – Минсоцполитики
|Минфин упростил проведение транзитных операций с финансовыми гарантиями
Это интересно
|Porsche запустила программу глубокой персонализации автомобилей
|Представлен Sharp Aquos R6 – первый в мире смартфон с дюймовым датчиком изображения
|Группировка Starlink спутникового интернета Илона Маска насчитывает уже более 1600 аппаратов
|Aston Martin откажется от «механики» в следующем году
|Китай впервые успешно доставил зонд на поверхность Марса
|Samsung и Hyundai будут сотрудничать в сфере автомобильных компонентов
|Нехватка микросхем в этом году обойдётся автопроизводителям в 110 млрд долларов