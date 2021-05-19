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Axios: Администрация Байдена пока не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG
08:36 19.05.2021 |
Администрация США пока что отложит введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за сооружение газопровода "Северный поток 2", и ее руководителя Матиаса Варнига, сообщает американский портал Axios со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.
"Администрация Байдена отложит санкции против компании и ее исполнительного директора, наблюдающих за прокладкой российского газопровода "Северный поток 2" в Германию, сообщают два источника, проинформированных об этом решении", - отмечает портал.
Отмечается, что госдеп направит обязательный Конгрессу доклад по проблеме газопровода с перечислением структур, против которых следует ввести санкции; в частности, госдеп признает таковыми Nord Stream 2 AG и Варнига.
"Однако госдеп допустит их исключение из-под санкций, ссылаясь на национальные интересы США", - указывает Axios.
Источники, знакомые с черновым вариантом доклада, сообщили Axios, что госдеп планирует призвать к санкциям в отношении ряда российских кораблей, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток 2".
Источники также сообщили, что в администрации Байдена определили: единственный возможный способ остановить проект, который завершен на 95% - это ввести санкции против конечных потребителей газа в ФРГ. Но в то же время администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией из-за "Северного потока 2".
В свою очередь Axios указывает, что этот планируемый шаг идет вразрез с обещаниями госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанными во время слушаний по вопросу утверждения его в этой должности, о том, что он приложит все усилия для остановки проекта. Также, по версии Axios, складывается необычная ситуация, когда под санкции могут подпасть корабли, задействованные в строительстве "Северного потока 2", но ограничительные меры избежит компания, ответственная за проект.
При этом представитель госдепа напомнил Axios, что администрация Байдена дала ясно понять: компании, вовлеченные в проект "Северный поток 2", могут попасть под санкции, а в США существует двухпартийный консенсус против этого проекта. Представитель считает, что "газопровод "Северный поток 2" - это российский геополитический проект, угрожающий энергетической безопасности Европы, и Украине, и союзникам и партнерам по восточному флангу НАТО".
Ранее в апреле издание Politico сообщало, что Минюст США еще в марте дал "зеленый свет" на еще два санкционных пакета, направленных против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за планирование, сооружение и функционирование газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига.
Однако позже, по информации источников этого издания, разрешение на такие санкции было отозвано, так как в администрации продолжаются споры, допустимы ли такие санкции с точки зрения закона.
"Конгрессмены от обеих партий уже обращались в госдеп за разъяснениями по поводу отмены данного решения", - передавало издание.
Согласно плану, Белый дом в мае 2021 года должен представить конгрессу очередной отчет о мерах, предпринятых против "Северного потока 2". Предполагается, что именно тогда может стать известно о введении новых санкций.
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