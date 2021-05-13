Зеленский подписал закон, приближающий украинскую энергосистему к европейской

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сертификации оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС.

Как передает Укринформ, об этом сообщает официальный сайт главы государства.

12 мая Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи" № 1396-ІХ, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года.

"Принятие этого документа будет способствовать выполнению международных обязательств Украины относительно имплементации Третьего энергопакета ЕС. В частности, закон обеспечит возможность сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии по модели отделения ISO (Independent System Operator). Эта модель предполагает, что такой оператор пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины, в то же время это имущество остается в собственности государства ", - говорится в сообщении.

Согласно документу, оператор системы передачи - юридическое лицо (акционерное общество), ответственное за безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию и развитие системы распределения, которое получило лицензию на деятельность по передаче электрической энергии. Оператором системы передачи может быть не только владелец системы передачи, как сейчас, но и субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству или государственной компании.

"Владелец системы передачи не должен иметь права управления или контроля за субъектами хозяйствования, которые производят или поставляют электроэнергию и занимаются трейдерской деятельностью", - отмечается в сообщении.

Управлять объектами государственной собственности, которые используются для передачи электроэнергии, может только уполномоченное правительством Украины министерство.

Отмечается, что "правительство лишается полномочий прекращать права хозяйственного ведения на государственное имущество, используемое в процессе осуществления деятельности по передаче электрической энергии. А также полномочий отменять акты министерств и других центральных органов исполнительной власти, которые выдаются в рамках управления субъектами хозяйствования, осуществляющими передачу электроэнергии".

Закон определяет обязанности регулятора, оператора системы передачи и владельца системы передачи в соответствии с моделью отделения ISO. Также предусмотрены требования к независимости владельца системы передачи и обязательства ОСП в части внедрения программы соответствия, в которой определяются меры для избежания дискриминационных действий со стороны оператора системы передачи и мониторинга выполнения таких мероприятий.

Как сообщал Укринформ, 11 мая Зеленский подписал закон, направленный на совершенствование осуществления специального досудебного расследования