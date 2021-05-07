Украина за 4 мес. увеличила потребление электроэнергии на 7,4%

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 7,8% (на 3,203 млрд кВт-ч) – до 44 млрд 26,7 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,2% – до 17 млрд 318,7 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 9 млрд 355,1 млн кВт-ч (+3,8% к январю-апрелю-2020), топливная – 1 млрд 121,8 млн кВт-ч (+1,6%), машиностроительная – 1 млрд 345,7 млн кВт-ч (+16,5%), химическая и нефтехимическая – 1 млрд 462,6 млн кВт-ч (+10,5%), пищевая и перерабатывающая – 1 млрд 405,7 млн кВт-ч (+0,7%), строительных материалов – 770,9 млн кВт-ч (+18,2%), другая – 1 млрд 856,9 млн кВт-ч (+11,8%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1,211 млрд кВт-ч (+6,1%), транспортные – 2 млрд 175,7 млн кВт-ч (+5,6%), строительные – 434 млн кВт-ч (+25,4%).
Население страны за четыре месяца этого года потребило 14 млрд 593,4 млн кВт-ч (+9,3%), коммунально-бытовые потребители – 5 млрд 303,6 млн кВт-ч (+5,8%), другие непромышленные потребители – 2 млрд 990,2 млн кВт-ч (+14,8%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам четырех месяцев снизилась с 40% до 39,3%, а доля населения увеличилась с 32,7% до 33,1%.
В апреле-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 9,7% (на 1 млрд 89,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 12,27 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 12,2% (на 1 млрд 108,9 млн кВт-ч), до 10 млрд 191,4 млн кВт-ч.
Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году (брутто) по фактическим данным снизилось на 2,5% (на 3 млрд 798,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146 млрд 438,9 млн кВт-ч, без учета потерь в сетях (нетто) – на 1,9% (на 2 млрд 312,5 млн кВт-ч), до 117 млрд 906,9 млн кВт-ч.
Структура потребления электроэнергии в Украине январе-апреле 2020 и 2021гг.
|Категории потребителей
|4 мес-2020
|4 мес-2021
|изм.
|изм.
|4 мес-2020
|4 мес-2021
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|доля, %
|доля, %
|Потребление э/э (брутто)
|50 905,0
|54 647,4
|3 742,4
|7,4
|Потребление э/э (нетто)
|40 823,7
|44 026,7
|3 203,0
|7,8
|100,0
|100,0
|в том числе:
|1. Промышленность
|16 309,3
|17 318,7
|1 009,4
|6,2
|40,0
|39,3
|в том числе:
|- металлургическая
|9 016,1
|9 355,1
|339,0
|3,8
|22,1
|21,2
|- топливная
|1 104,2
|1 121,8
|17,6
|1,6
|2,7
|2,5
|- машиностроительная
|1 155,2
|1 345,7
|190,5
|16,5
|2,8
|3,1
|- химическая и нефтехимическая
|1 323,8
|1 462,6
|138,8
|10,5
|3,2
|3,3
|- пищевая и перерабатывающая
|1 396,1
|1 405,7
|9,6
|0,7
|3,4
|3,2
|- строительных материалов
|652,3
|770,9
|118,6
|18,2
|1,6
|1,8
|- другая
|1 661,5
|1 856,9
|195,4
|11,8
|4,1
|4,2
|2. Сельхозпотребители
|1 141,3
|1 211,0
|69,7
|6,1
|2,8
|2,8
|3. Транспорт
|2 061,2
|2 175,7
|114,5
|5,6
|5,0
|4,9
|4. Строительство
|346,1
|434,0
|88,0
|25,4
|0,8
|1,0
|5. Коммунально-бытовые потребители
|5 014,8
|5 303,6
|288,8
|5,8
|12,3
|12,0
|6. Другие непромышленные потребители
|2 604,2
|2 990,2
|386,0
|14,8
|6,4
|6,8
|7. Население
|13 346,8
|14 593,4
|1 246,6
|9,3
|32,7
|33,1
Данные: Минэнерго