Украина за 4 мес. увеличила потребление электроэнергии на 7,4%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-апреле 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 7,4% (на 3 млрд 742,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 56 млрд 647,4 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 7,8% (на 3,203 млрд кВт-ч) – до 44 млрд 26,7 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 6,2% – до 17 млрд 318,7 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 9 млрд 355,1 млн кВт-ч (+3,8% к январю-апрелю-2020), топливная – 1 млрд 121,8 млн кВт-ч (+1,6%), машиностроительная – 1 млрд 345,7 млн кВт-ч (+16,5%), химическая и нефтехимическая – 1 млрд 462,6 млн кВт-ч (+10,5%), пищевая и перерабатывающая – 1 млрд 405,7 млн кВт-ч (+0,7%), строительных материалов – 770,9 млн кВт-ч (+18,2%), другая – 1 млрд 856,9 млн кВт-ч (+11,8%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 1,211 млрд кВт-ч (+6,1%), транспортные – 2 млрд 175,7 млн кВт-ч (+5,6%), строительные – 434 млн кВт-ч (+25,4%).

Население страны за четыре месяца этого года потребило 14 млрд 593,4 млн кВт-ч (+9,3%), коммунально-бытовые потребители – 5 млрд 303,6 млн кВт-ч (+5,8%), другие непромышленные потребители – 2 млрд 990,2 млн кВт-ч (+14,8%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам четырех месяцев снизилась с 40% до 39,3%, а доля населения увеличилась с 32,7% до 33,1%.

В апреле-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 9,7% (на 1 млрд 89,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 12,27 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 12,2% (на 1 млрд 108,9 млн кВт-ч), до 10 млрд 191,4 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году (брутто) по фактическим данным снизилось на 2,5% (на 3 млрд 798,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146 млрд 438,9 млн кВт-ч, без учета потерь в сетях (нетто) – на 1,9% (на 2 млрд 312,5 млн кВт-ч), до 117 млрд 906,9 млн кВт-ч.



Структура потребления электроэнергии в Украине январе-апреле 2020 и 2021гг.

Категории потребителей 4 мес-2020 4 мес-2021 изм. изм. 4 мес-2020 4 мес-2021 млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % доля, % доля, % Потребление э/э (брутто) 50 905,0 54 647,4 3 742,4 7,4 Потребление э/э (нетто) 40 823,7 44 026,7 3 203,0 7,8 100,0 100,0 в том числе: 1. Промышленность 16 309,3 17 318,7 1 009,4 6,2 40,0 39,3 в том числе: - металлургическая 9 016,1 9 355,1 339,0 3,8 22,1 21,2 - топливная 1 104,2 1 121,8 17,6 1,6 2,7 2,5 - машиностроительная 1 155,2 1 345,7 190,5 16,5 2,8 3,1 - химическая и нефтехимическая 1 323,8 1 462,6 138,8 10,5 3,2 3,3 - пищевая и перерабатывающая 1 396,1 1 405,7 9,6 0,7 3,4 3,2 - строительных материалов 652,3 770,9 118,6 18,2 1,6 1,8 - другая 1 661,5 1 856,9 195,4 11,8 4,1 4,2 2. Сельхозпотребители 1 141,3 1 211,0 69,7 6,1 2,8 2,8 3. Транспорт 2 061,2 2 175,7 114,5 5,6 5,0 4,9 4. Строительство 346,1 434,0 88,0 25,4 0,8 1,0 5. Коммунально-бытовые потребители 5 014,8 5 303,6 288,8 5,8 12,3 12,0 6. Другие непромышленные потребители 2 604,2 2 990,2 386,0 14,8 6,4 6,8 7. Население 13 346,8 14 593,4 1 246,6 9,3 32,7 33,1

Данные: Минэнерго