Украина за 4 мес. увеличила производство электроэнергии на 5,8%, в апреле – на 11,9%

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", атомные электростанции (АЭС) за четыре месяца увеличили выработку электроэнергии на 0,4% – до 29 млрд 7,4 млн кВт-ч. В частности, производство на Запорожской АЭС составило 13 млрд 568,8 млн кВт-ч (+22,5% к январю-апрелю-2020), Южно-Украинской – 5 млрд 810,2 млн кВт-ч (-24,2%), Ривненской – 5 млрд 31,5 млн кВт-ч (-26,6%), Хмельницкой – 4 млрд 596,9 млн кВт-ч (+39,5%).
Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 9,1% – до 18 млрд 39,2 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 15,9% – до 13 млрд 28,7 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 5,2%, до 5 млрд 10,5 млн кВт-ч.
Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 60,9% – до 3 млрд 676,4 млн кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 6,5% – до 587 млн кВт-ч.
Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) снизилось на 0,1% – до 3 млрд 305,7 млн кВт-ч.
Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,1% (в январе-апреле-2020 – 55,9%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 33% (32%), ГЭС и ГАЭС – 6,7% (4,4%), блок-станций – 1,1% (1,2%), альтернативных источников – 6,1% (6,4%).
В апреле 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 11,9% (на 1 млрд 342,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 12,607 млрд кВт-ч.
Кроме того, отпуск тепловой энергии в январе-апреле-2021 увеличился на 14,8% (на 1,608 млн Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 12 млн 449,8 тыс. Гкал.
Как сообщалось, в конце апреля Минэнерго увеличило прогноз производства электроэнергии на 2021 год до 156,085 млрд кВт-ч, что на 4,9% больше, чем фактическое производство в 2020-м.
Производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году сократилось на 3,3% (на 5 млрд 113,1 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148,854 млрд кВт-ч.
В т.ч. АЭС выработали 76 млрд 202,5 млн кВт-ч (-8,2%), ГК ТЭС – 39 млрд 562,6 млн кВт-ч (-11,9%), ТЭЦ и КУ – 12 млрд 798,2 млн кВт-ч (+17,7%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 583,5 млн кВт-ч (-3,6%), блок-станции – 1 млрд 845,1 млн кВт-ч (+4,3%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 10 млрд 862,1 млн кВт-ч (рост в 2 раза).
Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-апрель 2020-21 гг.:
|Производители э/э
|4 мес-2020
|4 мес-2020
|4 мес-2021
|4 мес-2021
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|%
|АЭС
|28 887,6
|55,9
|29 007,4
|53,1
|119,8
|0,4
|ГК ТЭС
|11 242,0
|21,8
|13 028,7
|23,9
|1 786,7
|15,9
|ТЭЦ и КУ
|5 287,4
|10,2
|5 010,5
|9,2
|-276,9
|-5,2
|ГЭС
|1 785,6
|3,5
|3 262,3
|6,0
|1 476,7
|82,7
|ГАЭС
|499,3
|1,0
|414,1
|0,8
|-85,2
|-17,1
|Блок-станции
|628,1
|1,2
|587,0
|1,1
|-41,1
|-6,5
|Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса)
|3 308,0
|6,4
|3 305,7
|6,1
|-2,3
|-0,1
|ВСЕГО
|51 638,0
|100,0
|54 615,7
|100,0
|2 977,7
|5,8
Данные: Минэнерго