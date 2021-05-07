Украина за 4 мес. увеличила производство электроэнергии на 5,8%, в апреле – на 11,9%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-апреле 2021 года увеличилось на 5,8% (на 2 млрд 977,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 54 млрд 615,7 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", атомные электростанции (АЭС) за четыре месяца увеличили выработку электроэнергии на 0,4% – до 29 млрд 7,4 млн кВт-ч. В частности, производство на Запорожской АЭС составило 13 млрд 568,8 млн кВт-ч (+22,5% к январю-апрелю-2020), Южно-Украинской – 5 млрд 810,2 млн кВт-ч (-24,2%), Ривненской – 5 млрд 31,5 млн кВт-ч (-26,6%), Хмельницкой – 4 млрд 596,9 млн кВт-ч (+39,5%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 9,1% – до 18 млрд 39,2 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 15,9% – до 13 млрд 28,7 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 5,2%, до 5 млрд 10,5 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 60,9% – до 3 млрд 676,4 млн кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 6,5% – до 587 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) снизилось на 0,1% – до 3 млрд 305,7 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 53,1% (в январе-апреле-2020 – 55,9%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 33% (32%), ГЭС и ГАЭС – 6,7% (4,4%), блок-станций – 1,1% (1,2%), альтернативных источников – 6,1% (6,4%).

В апреле 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 11,9% (на 1 млрд 342,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 12,607 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии в январе-апреле-2021 увеличился на 14,8% (на 1,608 млн Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 12 млн 449,8 тыс. Гкал.

Как сообщалось, в конце апреля Минэнерго увеличило прогноз производства электроэнергии на 2021 год до 156,085 млрд кВт-ч, что на 4,9% больше, чем фактическое производство в 2020-м.

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году сократилось на 3,3% (на 5 млрд 113,1 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148,854 млрд кВт-ч.

В т.ч. АЭС выработали 76 млрд 202,5 млн кВт-ч (-8,2%), ГК ТЭС – 39 млрд 562,6 млн кВт-ч (-11,9%), ТЭЦ и КУ – 12 млрд 798,2 млн кВт-ч (+17,7%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 583,5 млн кВт-ч (-3,6%), блок-станции – 1 млрд 845,1 млн кВт-ч (+4,3%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 10 млрд 862,1 млн кВт-ч (рост в 2 раза).

Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-апрель 2020-21 гг.:

Производители э/э 4 мес-2020 4 мес-2020 4 мес-2021 4 мес-2021 изм. изм. млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч % АЭС 28 887,6 55,9 29 007,4 53,1 119,8 0,4 ГК ТЭС 11 242,0 21,8 13 028,7 23,9 1 786,7 15,9 ТЭЦ и КУ 5 287,4 10,2 5 010,5 9,2 -276,9 -5,2 ГЭС 1 785,6 3,5 3 262,3 6,0 1 476,7 82,7 ГАЭС 499,3 1,0 414,1 0,8 -85,2 -17,1 Блок-станции 628,1 1,2 587,0 1,1 -41,1 -6,5 Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса) 3 308,0 6,4 3 305,7 6,1 -2,3 -0,1 ВСЕГО 51 638,0 100,0 54 615,7 100,0 2 977,7 5,8

Данные: Минэнерго