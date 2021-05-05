Финансовые новости
- |
- 05.05.21
- |
- 09:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Позиции Германии и США по «Северному потоку - 2» не сблизились
09:25 05.05.2021 |
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров на полях саммита G7 в Лондоне не выработали общей позиции по проекту газопровода "Северный поток - 2" из России в ФРГ. Об этом Мас рассказал журналистам по итогам почти 40-минутной беседы со своим американским коллегой во вторник, 4 мая.
"Мы обсудили и "Северный поток - 2", еще раз обменявшись известными позициями. Ничего нового", - отметил немецкий министр. Блинкен в разговоре указал на "сильную оппозицию" США против этого проекта, уточнил представитель Госдепа Нед Прайс.
Мас: ФРГ и США не хотят конфликта Востока и Запада
В то же время глава МИД ФРГ отметил, что стороны достигли единства в других вопросах внешней политики. Германия и США выступают "за конкретную политику с целью не создавать новые окопы и не вызывать новый конфликт Востока и Запада, а озвучивать ясные предупреждения и последовательно придерживаться своих ценностей - но оставаться всегда готовыми к переговорам", - написал Хайко Мас в Twitter.
США наряду с Украиной и странами Балтии активно выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2", опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Соединенные Штаты грозят санкциями компаниям, которые решат участвовать в строительстве проекта. На конец апреля газопровод был готов на 95 процентов. Несмотря на критику, правительство ФРГ поддерживает "Северный поток - 2".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Экс-глава «Нафтогаза» Коболев связывает его увольнение с $2 млрд на счетах компании
ТОП-НОВОСТИ
|В Набсовете «Нафтогаза» заявили о конфликте интересов у главы НАК Витренко
|Члены наблюдательного совета Нафтогаза досрочно слагают полномочия
|Александр Черненко: После решения Верховного суда по Вирастюку самыми логичными будут перевыборы
|Верховный суд признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов на 87 округе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Позиции Германии и США по «Северному потоку - 2» не сблизились
|ЕС разрешил употребление сушеных мучных червей в пищу
|В Украине упал спрос на аренду коммерческой недвижимости
|Украинские компании подали исков к РФ на более чем 4,5 млрд долл. - МИД
|Украина завершила размещение евробондов на 1,25 миллиарда долларов: география инвесторов
|Продажи новых авто в Украине за апрель выросли в три раза
Это интересно
|Устройство с интерфейсом «мозг-компьютер» впервые разрешили использовать для лечения в США
|Полупроводниковый кризис добрался до BMW — компания остановит конвейер
|Последним Cadillac с традиционным двигателем будет Escalade
|Китай вывел на орбиту прототип уборщика космического мусора
|Opel возродил модель Manta в виде электрокара
|Семья лидера Samsung заплатит более 10,8 млрд долларов налога на наследство
|В Великобритании скоро разрешат беспилотные автомобили на автодорогах