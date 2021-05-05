Позиции Германии и США по «Северному потоку - 2» не сблизились

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров на полях саммита G7 в Лондоне не выработали общей позиции по проекту газопровода "Северный поток - 2" из России в ФРГ. Об этом Мас рассказал журналистам по итогам почти 40-минутной беседы со своим американским коллегой во вторник, 4 мая.

"Мы обсудили и "Северный поток - 2", еще раз обменявшись известными позициями. Ничего нового", - отметил немецкий министр. Блинкен в разговоре указал на "сильную оппозицию" США против этого проекта, уточнил представитель Госдепа Нед Прайс.

Мас: ФРГ и США не хотят конфликта Востока и Запада

В то же время глава МИД ФРГ отметил, что стороны достигли единства в других вопросах внешней политики. Германия и США выступают "за конкретную политику с целью не создавать новые окопы и не вызывать новый конфликт Востока и Запада, а озвучивать ясные предупреждения и последовательно придерживаться своих ценностей - но оставаться всегда готовыми к переговорам", - написал Хайко Мас в Twitter.

США наряду с Украиной и странами Балтии активно выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2", опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Соединенные Штаты грозят санкциями компаниям, которые решат участвовать в строительстве проекта. На конец апреля газопровод был готов на 95 процентов. Несмотря на критику, правительство ФРГ поддерживает "Северный поток - 2".