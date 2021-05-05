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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина начала закачку газа в ПХГ

08:16 05.05.2021 |

Новости ТЭК

 

Украина 30 апреля 2021 года начала закачку природного газа в свои подземные хранилища (ПХГ), свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в минувшую пятницу нетто-закачка превысила нетто-отбор из ПХГ на 1,86 млн куб. м. В частности, хранилища 30 апреля пополнились на 3,85 млн куб. м при отборе 1,99 млн куб. м.

Закачка продолжилась и 1 мая - она составила 5,74 млн куб. м при отборе 0,01 млн куб. м.

Таким образом, из отопительного сезона 2020/2021 гг. Украина вышла с запасами 15,291 млрд куб. м (29 апреля), сезона 2019/2020 гг. - 15,784 млрд куб. м (26 марта), сезона 2018/2019 гг. - 8,745 млрд куб. м (4 апреля), сезона 2018/2019 гг. - 7,435 млрд куб. м (8 апреля), сезона 2017/2018 гг. - 8,1 млрд куб. м (22 марта), сезона 2016/2017 гг. - 8,438 млрд куб. м (6 апреля).

Как сообщалось, Украина использовала свои подземки в режиме отбора более полугода - с 20 октября 2020 года, войдя в отопительный сезон с забитыми почти под завязку ПХГ в объеме 28,443 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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