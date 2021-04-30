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Зеленский подписал закон о тарифах на отопление
12:07 30.04.2021 |
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг".
Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.
ВР приняла указанный закон во втором чтении 3 декабря 2020 года.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, он призван исправить законодательную коллизию, из-за которой с мая 2018 года у Нацкомиссии по тарифам отсутствуют полномочия по установлению тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии, при этом местным властям эти полномочия не переданы.
Таким образом, до сих пор продолжают действовать тарифы на производство тепла, установленные в 2018 году.
Законом предложено устранить эту коллизию, что позволит НКРЭКУ устанавливать тарифы на услуги по снабжению тепловой энергии и горячей воды.
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