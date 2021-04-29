НКРЭКУ упростила условия присоединения к сетям – изменения в Кодекс систем распределения

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила условия присоединения к электросетям, передает Энергореформа.

Соответствующие изменения в Кодекс систем распределения, утвержденный постановлением энергорегулятора от 14 марта 2018 года №310, приняты на его заседании 28 апреля.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, изменения разработаны, в частности, в связи с необходимостью совершенствования норм Кодекса по планированию развития систем распределения, а также на выполнение действий по повышению позиции Украины в рейтинге Всемирного банка "Doing Business" (распоряжение Кабмина от 4 декабря 2019 года №1413-р), и с целью решения ряда важных технических вопросов, согласно оговоренным на заседании Нацсовета реформ в сентябре прошлого года предложениям.

Представитель энергорегулятора, презентуя изменения, назвал их кардинальными, отметив в первую очередь то, что договоры о присоединении становятся публичными, и это делает невозможным навязывание дополнительных условий к ним, а также дополнительной платы и услуг.

Согласно презентации НКРЭКУ, изменения в Кодекс также предусматривают уменьшение количества документов к заявлению о присоединении, упрощение для заказчиков акцептирования условий договоров о присоединении, улучшение информирования потребителей относительно плановых и внеплановых перерывов в электроснабжении. Кроме того, изменения предусматривают, что электрификация территории, подлежащей комплексной застройке, должна осуществляться оператором систем распределения (ОСР) за счет тарифа на распределение путем включения в инвестпрограмму.