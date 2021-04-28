Кабмин продлил цену э/э для населения 1,68 грн/кВт-ч до 30 июня

Кабинет министров Украины продлил действие социальных обязательств (ПСО) по обеспечению населения электроэнергией, оставив до 30 июня текущего ее цену на уровне 1,68 грн/кВт-ч.

Соответствующее решение, анонсированное премьер-министром Денисом Шмыгалем при открытии заседания правительства в среду, было принято без обсуждения.

"Сегодня продлеваем действие социальных обязательств по обеспечению населения электроэнергией до 30 июня. Цена остается без изменений – 1,68 грн/кВт-ч", – сказал премьер.

Кроме того, по его словам, поставщики универсальных услуг (ПУУ), обеспечивающие ресурсом бытовых потребителей, будут получать его от ЧАО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом", задействованных в ПСО напрямую, минуя ГП "Гарантированный покупатель".

"Новые правила устанавливают, что государственная генерация "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" будет продавать электроэнергию для населения поставщикам универсальных услуг напрямую по двусторонним договорам, без посредничества "Гарантированного покупателя", – отметил Шмыгаль.

Вместе с тем, премьер не уточнил, с какого числа будут действовать новые правила.

В то же время, согласно бюллетеню Украинской энергетической биржи, 26 апреля "Энергоатом" уже реализовал "ГарПоку" 3,2 млн МВт-ч для населения на май.

Участники рынка, анализируя решение правительства, отметили в комментариях агентству, что с 1 мая проблематично перевести поставки э/э напрямую от генерации ПУУ – необходимо время для переоформления договоров и продажи ресурса. Также остается неурегулированным вопрос по недопоставкам "Энергоатомом" ресурса для населения "ГарПоку" в январе-феврале 2021 года.

Решение на данный момент еще не обнародовано.

Как сообщалось, в последние дни на рынке указывали, что одним из возможных изменений ПСО, действующего до 1 мая 2021 года, будет продажа генерацией э/э населению, минуя ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок"), который сейчас покупает ресурс у НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укгидроэнерго" по 15 коп/кВт-ч и по 1 коп/кВт-ч соответственно и продает ее поставщикам универсальных услуг для поставок бытовым потребителям.

"ГарПок" неоднократно обвинял "Энергоатом" в недопоставках необходимого объема, в результате чего ему приходилось закупать ресурс на рынке по рыночным ценам, "Энергоатом" в свою очередь указывал "ГарПоку" на завышенные объемы необходимого населению ресурса.

В частности, в январе-феврале 2021 года "ГарПок" закупил на рынке 734,059 тыс. МВт-ч электроэнергии, помимо закупок у НАЭК "Энергоатом", что составило 6,48% всего объема электроэнергии, проданной ПУУ для нужд населения.

НКРЭКУ 10 марта оштрафовала "Энергоатом" на 170 тыс. грн за недостаточные объемы продаж "Гарантированному покупателю" электроэнергии для нужд населения в январе этого года в рамках выполнения ПСО и обязала его обеспечить в каждом расчетном месяце продажу "ГарПоку" электроэнергии на электронных аукционах в почасовых объемах, необходимых для потребностей бытовых потребителей в ОЭС.

"Энергоатом" заявил, что будет оспаривать в суде это решение.