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Фракция «Слуга народа» собирает подписи за назначение Галущенко Министром энергетики
15:56 26.04.2021 |
Парламентская фракция «Слуга народа» собирает подписи под представлением о назначении вице-президента госпредприятия «НАЭК «Энергоатом» Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
«Мы сейчас собираем подписи для представления от фракции касательно кандидатуры Германа Галущенко. Процедура довольно четко предусмотрена Конституцией: сначала должно быть представление от фракции, затем его вносит в Верховную Раду премьер-министр, оно рассматривается профильным комитетом и уже после этого представление может вноситься в зал парламента», - сказала Кравчук в комментарии агентству.
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