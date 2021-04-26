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Credit Suisse видит многолетние «захватывающие» перспективы для зеленой энергетики
14:06 26.04.2021 |
По данным Credit Suisse, наступило «захватывающее» время для компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии. Это обусловлено тем, что все больше политиков во всем мире берут на себя обязательства по достижению целей по выбросам углерода, передает CNBC.
«Я весьма оптимистичен в отношении текущих рыночных условий для бенефициаров энергетического перехода», - сказал Финеас Гловер, глава отдела экологических, социальных и управленческих исследований (ESG) инвестиционного банка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Энергетический переход означает отказ от ископаемых видов топлива и переход к экологически чистым альтернативам.
«Мы находимся в начале, возможно, многолетней, инвестиционной возможности в энергетический переход», - сказал он в интервью CNBC.
Гловер отметил, что сегодня на страны, которые поставили перед собой цели по достижению углеродной нейтральности, приходится более 60% выбросов по сравнению с примерно 23% годом ранее.
Но не все так оптимистично относятся к обязательствам и обещаниям политиков.
Кэрролл Маффет, исполнительный директор некоммерческого Центра международного экологического права, сказал, что переходный период слишком растянут во времени и что некоторые стратегии с декарбонизации фактически зависят от увеличения использования ископаемого топлива.
Эта политика обычно «в значительной степени полагается на непроверенные и потенциально очень опасные стратегии удаления углерода, которые призваны заставить углекислый газ исчезнуть волшебным образом, - сказал он. - Мы наблюдаем это в США, особенно в контексте предлагаемых крупных инвестиций в улавливание и хранение углерода».
В то же время Гловер из Credit Suisse считает произошедшее в 2020 г. «микрокосмом» того, что должно произойти в долгосрочной перспективе.
«Это довольно захватывающее время с точки зрения бенефициаров, - сказал он. - В 2020 г. мы увидели, что рынок был готов... взглянуть на инвестиционные возможности в более долгосрочной перспективе. По этой причине я остаюсь довольно оптимистичным [в отношении инвестиционной привлекательности энергетического перехода]».
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