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Поставщики газа обнародовали годовые тарифы
12:07 26.04.2021 |
Газопоставляющие компании обнародовали свои годовые, фиксированные предложения, на которые автоматически переведут своих клиентов с 1 мая, которые до сих пор пользовались месячными тарифными планами.
Об этом свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданного при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят предприятия группы "Нафтогаз".
По состоянию на утро 26 апреля самые низкие цены - от 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр газа предложили 4 компании.
Цену 7,88 грн за кубометр предложило ГП "Эвода трейд" КП "Луцкводоканал", 7,89 грн - "Черкассыгаз сбыт" и "Уманьгаз сбыт", 7,96 грн - Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".
По 7,98 грн за кубометр газ будут продавать "Волиньэлектросбыт" и "Закарпатье Энергосбыт".
Ряд региональных газсбытов обнародовали единую цену в 7,99 грн за кубометр.
Предложения остальных компаний колеблется от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр. И только несколько компаний установили более высокие ценники: 13,5 грн за кубометр.
Отмечается, что согласно решению НКРЭКУ, годовые цены на газ еще могут меняться, но только в сторону уменьшения.
Согласно постановлению НКРЭКУ от 7 апреля, все поставщики с 1 мая автоматически переводят клиентов на новые годовые тарифные планы. То есть цены будут действовать до 30 апреля 2022 года. При этом поставщики природного газа смогут предлагать другие коммерческие предложения для бытовых потребителей.
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