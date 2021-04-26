Для выведения из эксплуатации ЧАЭС работают 16 международных проектов - Абрамовский

В зоне отчуждения реализуется 16 проектов международной технической помощи по выводу из эксплуатации ЧАЭС и совершенствованию системы обращения с радиоактивными отходами.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский на заседании межучредительной рабочей группы по вопросам Чернобыльской аварии, которая работает под эгидой Программы развития ООН, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

«С помощью структур ООН и европейских партнеров Украина успешно реализует международные проекты, направленные на восстановление зоны отчуждения и приведение ее в экологически безопасное состояние», - отметил министр.

Сооружение нового безопасного конфайнмента над разрушенным энергоблоком Чернобыльской АЭС ознаменовало не конец истории Чернобыльской катастрофы, а только начало ее важнейшего этапа - преобразования укрытия в экологически безопасную систему.

Он напомнил, что конфайнмент предназначен для изоляции радиоактивных веществ из разрушенного реактора ЧАЭС по крайней мере на 100 лет, что позволит демонтировать реактор и похоронить его частями.

По словам Абрамовского, в прошлом году обращение с отработавшим топливом на Чернобыльской АЭС вышло на качественно новый уровень. За период производства электроэнергии, напомнил он, станция накопила более 21 000 отработавших тепловыделяющих сборок, которые в настоящее время хранятся в хранилище «мокрого типа», не предназначенном для долгосрочного хранения. Поэтому при финансовой поддержке ЕБРР построено хранилище отработавшего ядерного топлива «сухого типа» - ХОЯТ-2 с передовыми технологиями безопасности.

«В настоящее время идет процесс перемещения топливных сборок из «мокрого» хранилища в «сухое», - сказал министр.

Этот процесс, по его словам, будет длиться около 10 лет. Ввод в эксплуатацию ХОЯТ-2 позволит безопасно хранить отработавшее топливо в течение следующих 100 лет.

Абрамовский отметил, что при содействии Департамента энергетики и изменения климата Великобритании и Еврокомиссии на комплексе производств «Вектор» построено высокотехнологичное роботизированное хранилище для опасных радиоактивных отходов. Сейчас идет работа по проектированию складских помещений для второй очереди.