У берегов Шотландии установили самую мощную в мире приливную турбину

Шотландская компания Orbital Marine Power завершила развёртывание и запуск приливной турбины Orbital O2, которую производители называют «самой мощной в мире». Установку длиной 72 метра и массой 680 тонн перевезли по морю из порта Дании к Оркнейским островам.

Заявленная мощность установки составляет 2 мегаватта. По данным компании-разработчика, турбина сможет ежегодно производить достаточно электроэнергии, чтобы питать около 2 тыс. домов и снижать на 2200 тонн общий объём выброса углекислого газа в атмосферу.

Разработка приливной турбины Orbital O2 началась в 2019 году. Правительство Шотландии выделило на проект 3,4 млн британских фунтов.

«Турбина O2 - отличный пример британских инноваций в области разработки экологически чистых технологий. Проект, который мы реализовали, наглядно показывает, на что способна британская логистическая система даже в условиях чрезвычайного давление пандемии», - прокомментировал исполнительный директор Orbital Marine Power Эндрю Скотт.

По информации некоммерческой организации Ocean Energy Europe, в 2020 году приливная генерация во всей Европе увеличилась всего на 260 киловатт. Согласно плану Еврокомиссии, к 2025 году мощность океанической энергетики в ЕС должна достигнуть 100 мегаватт, а к 2030 году преодолеть рубеж в 1 гигаватт.