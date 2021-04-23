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У берегов Шотландии установили самую мощную в мире приливную турбину
16:58 23.04.2021 |
Шотландская компания Orbital Marine Power завершила развёртывание и запуск приливной турбины Orbital O2, которую производители называют «самой мощной в мире». Установку длиной 72 метра и массой 680 тонн перевезли по морю из порта Дании к Оркнейским островам.
Заявленная мощность установки составляет 2 мегаватта. По данным компании-разработчика, турбина сможет ежегодно производить достаточно электроэнергии, чтобы питать около 2 тыс. домов и снижать на 2200 тонн общий объём выброса углекислого газа в атмосферу.
Разработка приливной турбины Orbital O2 началась в 2019 году. Правительство Шотландии выделило на проект 3,4 млн британских фунтов.
«Турбина O2 - отличный пример британских инноваций в области разработки экологически чистых технологий. Проект, который мы реализовали, наглядно показывает, на что способна британская логистическая система даже в условиях чрезвычайного давление пандемии», - прокомментировал исполнительный директор Orbital Marine Power Эндрю Скотт.
По информации некоммерческой организации Ocean Energy Europe, в 2020 году приливная генерация во всей Европе увеличилась всего на 260 киловатт. Согласно плану Еврокомиссии, к 2025 году мощность океанической энергетики в ЕС должна достигнуть 100 мегаватт, а к 2030 году преодолеть рубеж в 1 гигаватт.
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